Voor 1 miljoen euro mag je alleen maar naar deze Ferrari kijken

Als je 1,2 miljoen dollar voor een Ferrari betaalt, zou je verwachten dat je er op z’n minst in kan rijden. Maar nee, wie hier omgerekend 1 miljoen euro voor neertelt, mag er helemaal niks mee. En dat is niet eens de schuld van Ferrari.

Waarom we die laatste zin aan onze intro hebben toegevoegd? Omdat het zomaar zou kunnen dat Ferrari kopers een of andere beperking oplegt. Het is per slot van rekening niet het sympathiekste merk op deze aardkloot, zoals we al eerder aantoonden.

Ontwikkelingsprototype voor LaFerrari

Hoe dan ook, dat je met deze Ferrari niks mag, komt doordat het een ontwikkelingsprototype is, dat niet aan de benodigde eisen voldoet en dus nooit geregistreerd kan worden. Hij heet Prototype M4 (of F150 Muletto M4) en is in de basis een 458 Italia, die wij een van de allermooiste Ferrari’s vinden.

Zijn aluminium chassis is op verschillende punten aangepast om ruimte te creëren voor de hybride-V12 van de LaFerrari, die op de plek van de oorspronkelijke 4,5-liter V8 ligt. Dat het hier om een testmule gaat, blijkt uit de nonchalante manier waarop alle kabels en leidingen in de motorruimte zijn weggewerkt.

Interieur standaard Ferrari 458 gebleven

Het interieur van de Prototype M4 is behoorlijk standaard gebleven, met alleen hier en daar een extra schakelaar en opvallend genoeg een accu in de voetenruimte voor de passagiersstoel. Zelfs de digitale displays achter het stuur vermelden nog dat het om een 458 Italia gaat.

Aan de buitenkant is de donorauto echter verborgen onder matzwart camouflagemateriaal. Hij heeft een vreemde, opgezette neus met daarin allerlei extra openingen, een grote inlaat op het dak, luiken links en rechts vóór de achterwielen om bij de aandrijflijn te kunnen en verlengde uitlaatstukken.

Aantal mules aan trouwe klanten verkocht

Hoe de Prototype M4 in particuliere handen terecht is gekomen? Via Ferrari zelf, dat aan het einde van de testperiode een aantal LaFerrari-mules aan trouwe klanten heeft verkocht. Want als het merk ergens goed in is (afgezien van auto’s bouwen), dan is het wel geld aftroggelen van vermogende liefhebbers.

Al hebben die trouwe klanten vast zien aankomen dat hun niet-straatlegale testprototypes op een dag meer waard zouden worden dan ze ervoor hebben betaald. Want zoals gezegd: de Prototype M4 wordt naar verwachting afgehamerd op zo’n 1 miljoen euro.