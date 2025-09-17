Deel dit: Share App Mail Tweet

Volwassen man wordt aangehouden in speelgoedauto

In Canada heeft zich een opmerkelijk incident voorgedaan. Een volwassen man is aangehouden in een speelgoedauto. Sterker nog, hij is zelfs meegenomen naar het bureau.

De man reed in een roze Power Wheels Jeep over de openbare weg. Dit kan gevaarlijk zijn en dus werd hij aangehouden.

Het rijden in de speelgoedauto zorgde er niet voor dat de man werd opgepakt. De 40-jarige bestuurder werd meegenomen door de Royal Canadian Mounted Police omdat hij een ingevorderd rijbewijs had en onder invloed reed. De man gaf aan dat hij een Slurpee, een ijsdrankje, wilde halen maar hij te lui was om te lopen.

Hoewel de speelgoedauto niet harder kan dan 8 km/h, is het volgens de Amerikaanse wet niet toegestaan om met het voertuigje op de openbare weg te rijden. Ook in Nederland mag je niet met een elektrische speelgoedauto op de openbare weg rijden. Tevens is het verboden om een fiets- of voetpad te betreden. Sterker nog, zelfs op afstand bestuurbare auto’s mogen enkel op eigen terrein gebruikt worden.