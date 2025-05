Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo XC70 maakt comeback (en nee, het is géén elektrische auto)

Nederlanders zijn dol op Volvo’s. Hoewel ons land zo plat is als een pannenkoek, was zelfs de hoge en ruig ogende Volvo XC70 in trek. Nog altijd staan er bijna 9.000 stuks op gele platen. Nu maakt het model een comeback. En nee, hij krijgt geen volledig elektrische aandrijflijn.

Dat stellen we zo nadrukkelijk, omdat de recente nieuwkomers van het merk wel een EV-kuur kregen. Denk aan de gloednieuwe ES90, EX90 en inmiddels bekende EX30 (waar we niet enorm van onder de indruk zijn). En de nieuwe XC90 en XC60 dan? Die zijn inderdaad niet elektrisch, maar die zijn stiekem ook helemaal niet nieuw.

Plug-in hybride met 200 kilometer EV-range

Terug naar de nieuwe XC70. Het is dus geen volledig elektrische auto, maar hij kan volgens Volvo wel tot zo’n 200 kilometer elektrisch rijden. Het is een extended-range plug-in hybride die de overstap naar volledig elektrisch rijden moet verzachten.

Met name in China is de vraag naar dergelijke modellen groot. Ook de 08 van Geely-genoot Lynk & Co is een plug-in hybride met zo’n 200 kilometer EV-range. Toch zijn dit onderhuids niet dezelfde auto’s. De Lynk & Co 08 staat immers op het CMA-platform, terwijl de nieuwe Volvo XC70 op het SMA-platform staat.

Nog een belangrijk verschil tussen die twee, is dat de opgegeven 200 kilometer aan elektrisch rijbereik bij de Volvo een WLTP-waarde is, terwijl datzelfde actieradiuscijfer bij de XC70 met de minder nauwkeurige CLTC-methode tot stand is gekomen. De EV-range van de XC70 zal in de praktijk dan ook lager liggen.

Volvo XC70 kan snelladen

Naast de relatief grote elektrische actieradius, kan de Volvo XC70 ook snelladen. Met welke snelheid de plug-in hybride dat kan, is nog niet duidelijk. De combinatie van snellaadcapaciteiten en een flinke EV-range maken de verbrandingsmotor grotendeels overbodig. Met name in landen zoals Nederland, waar de afstanden niet enorm zijn en het laadnetwerk op orde is, zeul je continu een homp metaal in de neus mee die je zelden gebruikt.

Hoewel we in de intro van dit artikel aangaven dat Nederland een Volvo-land is, is het nog maar de vraag of we de XC70 ooit hier gaan zien. De focus van dit model ligt in eerste instantie op de Chinese markt. Wel onderzoekt Volvo of de XC70 in een later stadium ook in andere markten kan worden geïntroduceerd.

Geen verhoogde stationwagen, maar SUV

Uit de eerste beelden die Volvo van de nieuwe XC70 deelt, kunnen we opmaken dat het niet meer zozeer een verhoogde stationwagen is, maar meer een typische SUV. Een begrijpelijke keuze, want die laatste carrosseriestijl is nou eenmaal meer in trek.

De komende maanden wordt meer duidelijk over de nieuwe Volvo XC70.