Volvo XC60 oogt anders en is plots duizenden euro’s goedkoper

De Volvo XC60 liet zijn rimpels zien en dus vonden de Zweden het tijd voor een opfrisbeurt. De populaire SUV oogt niet alleen anders, hij is ook nog eens duizenden euro’s goedkoper geworden.

In ons land rijden meer dan 51.000 XC60’s rond en wereldwijd zijn er zelfs al meer dan anderhalf miljoen verkocht. De huidige, tweede generatie draait alweer sinds 2017 mee. In 2021 onderging de XC60 al een facelift. Normaalgesproken zou dat betekenen dat we je nu voortellen aan een geheel nieuwe generatie, maar dat is niet het geval. Net als de stokoude XC90, wordt ook de huidige XC60 simpelweg opnieuw opgeleukt. Nu zou-ie er weer even tegenaan moeten kunnen.

Nieuwe look van de Volvo XC60

Net als de recent vernieuwde XC90, wordt ook de Volvo XC60 nu uitgerust met een nieuwe grille. Hmm, waar doen die diagonale lijnen ons toch aan denken? Verder zijn de achterlichten een tintje donkerder en kunnen XC60-kopers nu kiezen uit andere wieldesigns en drie nieuwe lakkleuren.

Om een beetje bij de tijd te blijven, heeft Volvo een groter infotainmentscherm op het dashboard geplempt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Volvo’s nieuwste gebruikerssoftware en snellere techniek van Snapdragon. Verder biedt Volvo een aantal nieuwe interieurmaterialen aan. De XC60 is daarnaast voorzien van meer geluidsisolatie zodat het binnenin een stuk stiller is.

In prijs verlaagd

Altijd al een Volvo XC60 willen hebben, maar vond je hem net te duur? Dan hebben we goed nieuws. De vanafprijs ligt nu namelijk een stuk lager. Net als bij de EX30, voegt Volvo ook bij de XC60 een nieuw uitrustingsniveau toe genaamd Essential. Deze staat onderaan de ladder en daarmee is de XC60 nu vanaf 61.995 euro te bestellen. Voorheen was de Core de instapuitvoering, waar toen nog een prijskaartje van 69.895 euro aan hing.

Ook de andere uitvoeringen zijn in prijs verlaagd. Naast de Essential is ook de Business Edition aan het gamma toegevoegd. Deze is gebaseerd op de Core, maar wel uitgerust met het Harman Kardon-audiosysteem, een 360 graden-camera en Volvo’s zogeheten Air Purifier, die de lucht aan boord zuivert.