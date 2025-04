Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo S90 is vernieuwd en blijft dus toch nog wat langer bestaan

De Volvo S90 en V90 zijn recent vervangen voor de volledig elektrische ES90. Dat is geen stationwagen, maar ook geen volwaardige sedan. Hij heeft immers een liftback.

Uit de reacties op onze video met de nieuwe ES90, konden we opmaken dat niet iedereen lijkt te zijn gecharmeerd van het model. Ook het feit dat de V90 geen opvolger krijgt, wordt het Chinese moederbedrijf Geely niet in dank afgenomen. Volvo staat namelijk bekend om zijn stationwagens.

Bijna tien jaar oud, maar nog altijd mooi

Daarnaast vinden velen de uitgaande Volvo S90 mooier dan de ES90. Dat het model nog steeds zo geliefd is, is een blijk van waardering voor het designteam. Het ontwerp van de S90 is immers alweer bijna tien jaar oud.

Volvo S90 krijgt opfrisbeurt

Hoewel de S90 al op leeftijd is en zijn vervanger zich al heeft laten zien, is het toch nog niet gedaan voor de Zweedse zakensedan. De S90 wordt gewoon weer opgefrist en kan er zo weer een paar jaartjes tegenaan.

De metamorfose doet denken aan de facelift die de ruim tien jaar oude Volvo XC90 kortgeleden ook onderging. Dat betekent een nieuwe grille, bumper en lichtunits. Daarnaast biedt Volvo de vernieuwde S90 in andere kleuren en met nieuwe wieldesigns aan. Zoals verwacht krijgt de S90 ook vanbinnen dezelfde nieuwigheden mee als de opgefriste XC90. Dat uit zich vooral in een groter infotainmentscherm.

Alleen voor Azië

Goed nieuws voor degenen die zo gek zijn op de S90, toch? Nou, niet helemaal. Deze nieuwe variant is namelijk bestemd voor China en enkele andere Aziatische markten. In Europa, maar ook in de Verenigde Staten, hoef je hem helaas niet te verwachten. Een vernieuwde versie van de V90 hoef je nergens te verwachten.