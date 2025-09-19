Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo roept auto’s terug vanwege defecte veiligheidsgordels

In 1959 vond Volvo de driepuntsveiligheidsgordel uit, die tot op de dag van vandaag de standaard is in iedere auto en daarmee waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het redden van miljoenen levens. Toch is ook een veiligheidspionier als Volvo niet onfeilbaar, zoals blijkt uit deze terugroepactie.

Volvo roept auto’s uit meerdere modelreeksen terug vanwege een defect in de veiligheidsgordels. In de VS gaat het om meer dan 1.300 voertuigen uit het modeljaar 2026 en ook in Nederland worden er diverse auto’s teruggeroepen.

Minder goed beschermd

Er zouden problemen zijn met de gordelspanners. Daarin kan mogelijk een beschadigde torsiestang zitten, waardoor de gordel bij een aanrijding niet blokkeert, zoals het hoort, maar juist afrolt en de ingesnoerde persoon niet tegenhoudt.

Volgens Volvo kunnen de torsiestangen tijdens de productie van de auto’s beschadigd zijn geraakt. Er zijn geen meldingen bekend van mensen die gewond zijn geraakt door defecte gordelspanners.

Volvo pakt modellen met defecte gordels aan

In Nederland moeten 57 auto’s uit het modeljaar 2026 terug naar de dealer, verdeelt over de types EX40, EX40, XC40, V60, XC60 en XC90. “Eigenaren worden door ons zo snel mogelijk geïnformeerd om een afspraak met hun dealer te maken om het probleem op te laten lossen”, aldus een woordvoerder van Volvo Nederland aan Autovisie.

Het is niet de eerste keer dat Volvo auto’s terugroept vanwege een defect aan de veiligheidsgordels. In 2020 was er wereldwijd een grote terugroepactie voor bijna 2,2 miljoen voertuigen. De kabels van de veiligheidsgordels voorin moesten toen worden vervangen vanwege mogelijke slijtage. Een jaar later startte Volvo een terugroepactie vanwege potentieel defecte gordelspanners aan de passagierszijde. Desondanks blijft Volvo innoveren op het gebied van veiligheid.