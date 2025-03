Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo laat in deze video stiekem al de nieuwe EX60 zien

Volvo trok onlangs het doek van de nieuwe ES90 en liet tijdens de live onthulling ook al even de EX60 zien. De elektrische opvolger van de XC60 komt volgend jaar op de markt.

De Volvo EX60 is een belangrijk model voor het merk. Niet alleen omdat de SUV zich in een populair segment begeeft, maar ook omdat er een nieuwe productiemethode wordt ingezet: megacasting.

De Volvo EX60

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de Volvo EX60, kunnen we in de video al de achterkant van een kleimodel zien. De rest van het conceptmodel blijft onder het witte doek.

De Volvo EX60 lijkt vooralsnog weinig verrassends te brengen wat betreft design. We zien achterlichten die doorlopen tot naast de achterruit, net als bij de EX30 en EX40, en de bekende Volvo-lijnen.

Opvallend is wel de chroomlijst die horizontaal over de achterbumper loopt. Veel automerken kiezen tegenwoordig voor minder chroom omdat de productie ervan milieubelastend is en het veelal niet past in een modern design.

