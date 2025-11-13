Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo gooit handdoek in de ring: schrapt lidar op ES90 en EX90

Volvo zet voorlopig een punt achter zijn grootste hoofdpijndossier: de lidarmodule op de ES90 en EX90. Die doet nog steeds niet wat-ie zou moeten doen, kregen we tijdens de persintroductie van de ES90 te horen, al is het grootste probleem nu kennelijk dat Volvo niet genoeg lidarmodules kan krijgen.

Er zijn leveringsproblemen, aldus de fabrikant, daarom worden de ES90 en EX90 vanaf modeljaar 2026 zonder lidarmodule geleverd. Wie nu een auto bestelt, krijgt hem zonder lidar. En nee, dat kan later niet alsnog worden toegevoegd.

Volvo ES90 en EX90 iets minder duur

Overigens hebben de leveringsproblemen ook gevolgen voor mensen die reeds een ES90 of EX90 hebben besteld. Volvo neemt contact op met getroffen klanten, zo meldt de importeur. Betalen die dan alsnog de volle mep voor hun auto? Nee, omdat de ES90 en EX90 nu hun lidarmodule missen, worden ze 1.500 euro minder duur.

Lidarsysteem was nog niet operationeel

Het lidarsysteem werd door Volvo met veel tromgeroffel gelanceerd op de elektrische EX90, maar tijdens de persintroductie bleek dat het nog niet af was. En zelfs op de ES90 is het nog niet volledig functioneel. Het leert nog, aldus Volvo, en verzamelt informatie. Of lidar ooit nog terugkeert op de ES90 en EX90 is niet bekend.