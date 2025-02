Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo EX30 duizenden euro’s goedkoper en nieuwe ‘offroadversie’

De Volvo EX30 is mateloos populair. Het Zweeds-Chinese merk komt nu met een nieuwe basisuitvoering en daarmee is de compacte EV goedkoper dan ooit. Ook introduceert het de stoere EX30 Cross Country.

Nederland is een Volvo-land. Hoewel wij de EX30 amper missen na hem een half jaar lang als duurtester te hebben gereden, is de elektrische cross-over een absolute verkooptopper in ons land. Inmiddels zijn er al meer dan 11.000 op Nederlands kenteken gezet.

Volvo EX30 Single Motor Essential

Vooralsnog was er de keuze tussen drie uitrustingsniveaus: Core, Plus en Ultra. De Zweeds-Chinese fabrikant voegt daar nu Essential aan toe. Dit trimpakket staat onder aan de ladder en is enkel te krijgen op de Single Motor-uitvoering (niet de Extended Range).

Deze variant is nog altijd voorzien van de 272 pk sterke elektromotor op de achteras en 51 kWh-accu die een WLTP-bereik van 337 kilometer biedt. Er is bespaard op de uitrusting, zo krijg je bijvoorbeeld geen cruise control. Standaard is deze versie nog wel voorzien van Google-navigatie, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en 18-inch lichtmetalen wielen.

In prijs verlaagd

Deze instapversie staat nu voor 34.995 euro in de prijslijst. Dat is duizenden euro’s minder dan de goedkoopste Volvo EX30 je afgelopen jaar kostte. Dat was toen de Core waar een prijskaartje van 38.495 euro aan hing. Maar ook dat is veranderd. Alle uitvoeringen zijn immers in prijs verlaagd. Hieronder een overzicht.

Modeljaar 2025 2026 Verschil Single Motor 272pk, RWD, tot 337 kilometer range Essential – €34.995 Core €38.495 €36.795 -€1.700 Plus €41.495 €38.995 -€2.500 Single Motor Extended Range 272pk, RWD, tot 476 kilometer range Core €43.495 €39.995 -€3.500 Plus €45.995 €42.795 -€3.200 Ultra €48.995 €45.995 -€3.000 Twin Motor Performance 428pk, AWD, tot 450 kilometer range Plus €50.995 €47.795 -€3.200 Ultra €53.995 €50.995 -€3.000

De genoemde modeljaren hierboven lijken op het eerste oog verwarrend. Maar bij Volvo lopen de modeljaren van maart tot maart. Modeljaar 2025 komt dus al volgende maand ten einde. De goedkopere Volvo EX30-modellen zijn nu al te bestellen. De levertijd bedraagt vier tot vijf maanden.

Volvo EX30 Cross Country

Wie in de configurator kijkt, ziet nog een volledig nieuwe variant: de Volvo EX30 Cross Country. Het merk wil inspelen op de overlanding-trend en extra ruige EX30 op de proppen. De Cross Country is altijd voorzien van vierwielaandrijving. Hij is immers gebaseerd op de EX30 Twin Motor Performance met het Ultra-uitrustingspakket.

In combinatie met een kleine 2 centimeter grotere bodemvrijheid, een zachtere onderstelafstelling en grovere banden zou de EX30 beter moeten presteren op het onverhard. Alles is relatief, want een waar offroadbeest is dit uiteraard niet. Hij ziet er vooral wat robuuster uit dankzij zwarte elementen, skidplates en wielkastverbreders. De WLTP-bereik is met 427 kilometer iets lager dan de 450 kilometer die de standaard EX30 Twin Motor Performance biedt.

Wil je de looks compleet maken, dan moet je het Cross Country Experience-accessoirepakket aanvinken. Je EX30 Cross Country wordt dan uitgerust met onder andere een bagagedrager, een dakmand, 18-inch terreinbanden en spatlappen. De Volvo EX30 Cross Country staat voor 52.995 euro in de prijslijst en is daarmee 2.000 euro duurder dan de Twin Motor Performance met het Ultra-uitrustingspakket.