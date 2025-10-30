Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen verkoopt meer auto’s, maar draait enorm verlies! Hoe kan dat?

In het afgelopen kwartaal heeft de Volkswagen Groep bijna 2 procent meer auto’s verkocht en zelfs een hogere omzet gedraaid. Toch staan er nu dieprode cijfers onder de resultatenrekening.

Het is eigenlijk prachtig hoe communicatie en pr werkt. Want als je het persbericht over de kwartaalcijfers van Volkswagen leest, zou je niet verwachten dat ze zo dramatisch zijn. Er staat heel optimistisch boven: ‘Volkswagen Groep boekt redelijke vooruitgang in een moeilijke omgeving’.

Verlies van ruim 1 miljard euro

Tja, is dat zo? Want 2 procent meer auto’s verkopen (6,6 miljoen) is inderdaad best oké en dat de omzet 0,6 procent hoger is uitgevallen ook (239 miljard euro). Maar dat er onder de streep een verlies van 1,07 miljard euro overbleef natuurlijk niet. In het derde kwartaal vorig jaar werd er nog 1,55 miljard euro winst gemaakt.

Uitdagingen voor Volkswagen

Dat de Volkswagen Groep door een uitdagende periode gaat, is gemakkelijk te verklaren. Het concern investeert flink in de productiestart van de Cupra Raval, Skoda Epiq en Volkswagen ID. Polo. Daarbij heeft Volkswagen last van importheffingen, die het bedrijf 5 miljard euro per jaar kosten.

Ook speelt een rol dat de Volkswagen Groep weliswaar veel elektrische auto’s verkoopt (minder dan gehoopt), maar dat de marges daarop kleiner zijn dan op brandstofmodellen. Ook kost de ontwikkeling van EV’s het bedrijf nog steeds vele miljarden.

Malaise bij Porsche speelt rol

Wat ook meespeelt, is de malaise bij Porsche. Het sportwagenmerk heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een winstdaling van 96 procent(!) moeten incasseren: 114 miljoen versus 2,8 miljard euro. Dit als gevolg van importheffingen, een afnemende vraag in China en tegenvallende EV-verkopen.