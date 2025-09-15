Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen stelt elektrische Golf uit, de reden is zorgelijk

De energietransitie gaat bij veel automerken erg moeizaam. Daarbij lopen de kosten op en winsten terug. Zo ook bij Volkswagen die daarom nu de elektrisch Golf moeten uitstellen.

Volkswagen kwam ooit al met een e-Golf, bedacht daarna de ID-lijn en grijpt nu weer terug naar de oude modelnamen gekoppeld aan de term ID: bijvoorbeeld de nieuwe ID.Polo die we op de IAA in München zagen.

Elektrische Volkswagen Golf uitgesteld

Bij Volkswagen zijn ze ook bezig met een elektrische Golf die de ID.3 moet opvolger. Volgens persbureau Bloomberg, die met insiders sprak, is deze MK9 nu uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe generatie op de markt komt.

De reden die Bloomberg noemt is zorgelijk. Volkswagen moet voor de negende – elektrische – generatie de fabriek in Wolfsburg ombouwen. Dit ombouwen kost geld, veel geld. Zelfs zoveel dat Volkswagen de investering op dit moment niet kan bekostigen. De uitgaven en dus het ombouwen wordt uitgesteld tot een later moment. Dit leidt naar verluidt tot een vertraging van zo’n negen maanden.

