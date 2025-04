Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen? Nee, bedankt! Urkers zijn stapelgek op dít automerk

Volkswagen is het meest voorkomende automerk in Nederland. Maar dat is niet het geval in de gemeenten Blaricum, Bloemendaal, Laren en Urk.

Dat blijkt uit een onderzoek van Independer. Het analyseerde ruim 750.000 verzekeringsvergelijkingen in 2024.

BMW blijkt populairste automerk in dure gemeenten

BMW blijkt het Volkswagen van ‘s lands duurste gemeenten. In Blaricum, Bloemendaal en Laren is de Beierse automerk immers favoriet (al zullen ze daar deze aparte BMW nog nooit gezien hebben). In de eveneens prijzige gemeente Landsmeer is niet BMW, maar Audi favoriet.

“Dat zien we ook terug als we naar de gemiddelde autopremie per gemeente kijken. Duurdere auto’s vormen een aantrekkelijk doelwit voor inbrekers en autodieven. Ook zijn schades aan luxere modellen vaak duurder om te repareren. Woon je in een gebied waar relatief gezien veel auto-inbraken worden gepleegd of veel ongelukken voorkomen? Dan betaal je waarschijnlijk een hogere premie voor je autoverzekering”, zegt Menno Dijcks van Independer.

Toyota populair op Terschelling en Urk

Andere opvallende gemeenten zijn Terschelling en Urk. Niet Volkswagen, maar vooral Toyota is bij Urkers in trek. De Japanse automerk scoort ook goed in Hilvarenbeek en Montfoort.

Geen enkele auto gestolen

Op Terschelling is het Suzuki dat zich het populairste automerk mag noemen. Leuk feitje: op Terschelling is afgelopen jaar geen enkele auto gestolen. Tja, waar moet je met een gestolen voertuig heen als je op een klein eiland zit?