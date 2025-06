Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen ID.2 R krijgt de elektromotoren op een bijzondere plek

Het doorgaans welingelichte Britse Autocar meldt dat Volkswagen met een R-variant van de aanstaande ID.2 komt. De hete hatchback krijgt drie elektromotoren, die op een andere plek zitten dan bij eigenlijk iedere andere elektrische auto die je kent.

Eigenlijk iedere autofabrikant is druk bezig om een leuk sturende elektrische auto op de markt te brengen of heeft dit reeds gedaan. Tijdens de EV Supertest kwam Autovisie erachter wat de leukste elektrische hot hatch is.

Volkswagen ID.2 R

De toekomstige Volkswagen ID.2 R zou zonder twijfel ook een goede kandidaat zijn. Hij krijgt volgens het Britse medium namelijk 400 pk. Daarbij belooft de CEO van Volkswagen dat de elektrische Golf GTI al een monster wordt.

Aandrijflijn Volkswagen ID. 2 R

Om te voorkomen dat elektrische auto’s eenheidsworst worden, halen fabrikanten verschillende trucjes uit. Onderscheiden middels vermogen kan immers niet meer – de eerste de beste Chinese EV heeft al meer dan 400 pk.

Stellantis heeft daarom sportieve modellen met een sperdifferentieel tussen de voorwielen en Alpine laat ouderwetse Franse hot hatch-karakter terugkomen in bijvoorbeeld de A290.

VW gaat het naar verluidt anders aanpakken. De Volkswagen ID.2 R krijgt drie elektromoren. Eén stuurt de voorwielen aan, net als bij de GTI, en de andere twee zorgen voor de aandrijving van de achterwielen. Het zijn zogenaamde naafmotoren die in het achterwiel zitten. Beide achterwielen kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar worden aangedreven. Hierdoor is geen sperdifferentieel nodig (en dat is ook niet mogelijk) met ingewikkelde koppelingen zoals nu bij de Golf R het geval is.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de Volkswagen ID.2 R, is het goed nieuws dat de Duitse sportafdeling toch wat anders probeert dan de concurrentie. Elektrische auto’s kunnen meer zijn dan zware vervoersmiddelen die supersnel van 0 naar 100 km/h schieten.