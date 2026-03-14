Volkswagen doet Apple na met dit model genaamd Neo, wordt deze ook goedkoper?

Volkswagen trekt in april het doek van een opvolger van de huidige ID.3. Een model dat je nog steeds op iedere straathoek tegenkomt. Wordt de aanstaande ID.3 Neo ook goedkoper?

De prijs van modellen wordt vaak na een update hoger – al is het maar omdat bij het uitgaande model de prijs steeds iets is verlaagd . Bij de nieuwe Volkswagen ID.3 Neo is dat misschien anders. De fabrikant schrijft in het persbericht over nieuwe instapmodellen. Zo krijgen in ieder geval de ID.4 en ID.5 instappers met 190 pk. Een kleinere elektromotor kan niet alleen de range vergroten, maar ook zorgen voor een lagere prijs.

Budget-accu ook voor Volkswagen ID.3 Neo?

Over het accupakket van de ID.3 Neo wordt nog niets gezegd, maar logischerwijs wordt het goedkoopste model op hetzelfde platform ook uitgerust met de budget-accu.

Daarbij doet de naam Neo – net na de introductie van de Apple Macbook Neo – denken aan een minder stevige prijs. Die laptop van Apple is immers gebouwd voor mensen die geen hypotheek voor hun Macbook willen afsluiten. Overigens bouwt Volkswagen in deze nieuwe, gigantische luxe-SUV schermen groter dan de gemiddelde MacBook.

Goedkoper?

Of Volkswagen de naam Neo op dezelfde manier interpreteert, is nog maar de vraag. Prijzen zijn vooralsnog onbekend, en hoewel er misschien een goedkopere accu en variant volgt, zijn er ook upgrades. Zo heeft de Volkswagen ID.3 Neo een opgefrist design, kan hij tot 3,6 kW aan stroom terugleveren, vind je fysieke knoppen op het stuurwiel en kun je ook een telefoon gebruiken als sleutel.

Ongetwijfeld zijn er nog meer nieuwigheden die in april bekend worden.