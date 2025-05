Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen-CEO: Golf GTI EV wordt ‘een monster’

Thomas Schäfer, CEO van Volkswagen, laat in een interview met het Britse AutoExpress weten dat de nieuwe Volkswagen Golf GTI EV een monster wordt. Daarmee maakt hij direct bekend dat ook de EV de naam Golf GTI blijft dragen.

Volkswagen bereidt de komende jaren de ID-reeks uit met goedkopere modellen. Zo konden we al de ID.1 laten zien en komt er de iets duurdere ID.2. Van laatstgenoemde kennen we al een GTI-concept die onder de nieuwe Golf EV wordt gepositioneerd.

De nieuwe elektrische Volkswagen Golf GTI

Het plan om met een GTX-label een elektrisch sportlabel neer te zetten, is in het water gevallen. De GTX-modellen van Volkswagen zijn snel, maar kunnen zich niet meten met de echt leukrijdende EV’s. Gelukkig belooft de CEO van het merk beterschap. “Aan het einde van het decennium brengen we een elektrische Golf GTI uit, en dat wordt een monsterauto (…) Als we een GTI uitbrengen, moet het een echte GTI zijn”, zegt Schäfer, die benadrukt dat het een spannende auto is.

De elektrische Volkswagen Golf GTI zal niet als de ID.3 GTX achterwielaandrijving krijgen, maar enkel een elektromotor hebben die de vooras bedient. Over de rest van de specificaties is nog niets bekend.

Een echt leuke elektrische auto

