Volkswagen belooft terugkeer naar fysieke knoppen, maar komt nu met dit megascherm
Er is steeds meer kritiek op omslachtige touchscreens in moderne auto’s. Om die reden heeft Volkswagen beloofd fysieke knoppen terug te brengen in interieurs. Deze nieuwe SUV met megaschermen aan boord lijkt haaks te staan op die belofte.
Auto’s kennen tegenwoordig meer functionaliteiten dan ooit. Om al die knoppen te huisvesten, hebben fabrikanten gekozen voor grote touchscreens. Relatief goedkoop en achteraf te wijzigen doormiddel van updates. Probeer dat maar eens met een fysiek toetsenpaneel.
EuroNCAP straft gebrek aan fysieke knoppen af
Zoals makelaars een bouwval karakteristiek noemen, noemen automerken de van knoppen beroofde interieurs ‘minimalistisch’. Euro NCAP noemt het vooral onveilig. Binnenkort gaat de Europese crashtestorganisatie auto’s bestraffen die geen fysieke knoppen hebben voor de belangrijkste instellingen.
Nieuwe Volkswagen-SUV vol touchscreens
We vinden die enorme touchscreens dus onveilig én Volkswagen heeft meer fysieke knoppen beloofd, waarom dan toch plots dit model met een dashboardvullende megascherm? Nou, omdat dit nieuwe model niet voor ons is bestemd, maar voor de Chinese markt. Daar is men volgens Volkswagen-bestuurslid Ralf Brandstätter juist dol op dit soort hightech interieurs.
Het model in kwestie is de Volkswagen ID. Era 9X, een elektrisch aangedreven luxe-SUV met range-extender, drie zitrijen en meer schermen dat het gemiddelde MediaMarkt-filiaal. Voor het stuur zit een klein digitaal instrumentenpaneel en in het midden een groot 15,6-inch infotainmentscherm.
Uitklapbaar megascherm
Tot dusver niks abnormaals in de wereld der EV’s. Maar aan dat infotainmentscherm vast zit een tweede scherm van hetzelfde formaat speciaal voor de bijrijder. En de luxepoezen die met hun elitaire bips op de tweede en derde zitrij zijn neergestreken dan? Geen zorgen, zij kunnen genieten van een gigantisch 21,4-inch flatscreen dat uit de dakhemel klapt. Wat een weelde.
Zo’n overkill aan grote schermen zagen we overigens ook op deze Lynk & Co, die we tegenkwamen toen we vorig jaar verslag deden vanaf de immense autobeurs van Shanghai.
