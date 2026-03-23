Volgende generatie elektrische auto van Renault komt bijna 1.500 kilometer ver op een lading
In deze onzekere tijden moet je duidelijk je koers bepalen en navigeren aan de hand van een duidelijke strategische visie. Precies dat gaat Renault doen met het futuREady-plan.
Topman François Provost presenteerde het plan dat voortborduurt op het Renaulution-plan, dat onder zijn voorganger Luca De Meo succesvol uitgevoerd werd. En voor alle duidelijkheid: Provost had als Renault-veteraan in beide plannen een flink aandeel.
Renault concentreert zich op Korea en Zuid-Amerika
Als we kijken naar de mondiale activiteiten van Renault, dan zien we dat Renault zich aanpast. Het sluit moeilijke markten als China en de Verenigde Staten voorlopig uit en concentreert zich op groeimarkten als Zuid-Amerika en Korea.
Komende vier jaar maar liefst 36 nieuwe modellen
In dat wereldspel zijn nieuwe modellen nodig en daarom kunnen we de komende vier jaar maar liefst 36 nieuwe modellen verwachten. Daarvan zijn er 22 voor Europa en 14 voor de andere markten. Van de Europese modellen zullen er 16 volledig elektrisch zijn, want één van de pijlers van het plan is dat Renault tech-ready moet zijn.
Nieuw platform met maximaal 1.400 kilometer range
Eerste prioriteit daarbij is het C-segment en daarvoor introduceert het merk het RGEV Medium 2.0-platform. Dat is de basis voor alle mogelijke auto’s, van het B+-segment tot en met het D-segment, met koetswerken van hatchbacks en sedans tot zelfs MPV’s, aldus Renault.
De batterij die volgens het cell-to-body-principe zal worden verwerkt, zal maximaal 70 procent van de platformruimte gebruiken en er zouden 20 procent minder onderdelen nodig zijn. Daarbij gaat Renault gebruikmaken van diverse soorten batterijcel-types.
Ook claimt het best-in-class bereikcijfers: de volledig elektrische auto’s met deze nieuwe techniek zouden 750 km actieradius hebben, de EV’s met range-extender moeten zelfs 1.400 km kunnen halen bij een CO2-emissie van minder dan 25 g/ km.
Het nieuwe platform is niet alleen technologisch een flinke stap vooruit, maar zorgt ook voor een enorme besparing. Het is namelijk 40 procent goedkoper om te produceren dan dat van de huidige voertuigen.
Niet alleen Renault profiteert, ook Alpine en Dacia
Alle merken profiteren van deze vooruitgang, maar Dacia en Alpine zullen hun eigen merkwaarden blijven koesteren. Dacia blijft het praktische, value-for-money-merk dat 4×4 en lpg-techniek blijft inzetten. Bovendien zal het zijn C-segment-offensief voortzetten.
Bij Alpine moeten de A290 en A390 nieuwe klanten blijven binnenhalen. De nieuwe A110 op het gloednieuwe APP-platform zal moeten aantonen dat het merk ook pure sportauto’s voor de nieuwe tijd maken kan.
