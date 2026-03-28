Voel jij je nu al bespied in de auto? Nieuwe sensor kan zelfs de kleinste beweging detecteren

Veel moderne auto’s zijn uitgerust met een Advanced Driver Distraction Warning-systeem. Dat houdt jou als bestuurder nauwlettend in de gaten. Maar wie zich nu al bespied voelt, mag z’n borst natmaken voor de Big Brother-achtige praktijken die nog komen gaan.

Sinds juli 2024 moeten autobouwers hun gloednieuwe modellen uitrusten met een Advanced Driver Distraction Warning-systeem, oftewel ADDW. Vanaf de zomer van dit jaar geldt die verplichting voor álle nieuwe auto’s, dus ook voor modellen die al langer op de markt zijn. Daar is de nodige kritiek op, want in de praktijk blijken lang niet alle verplichte rijhulpsystemen zo ‘advanced’ als de naam suggereert.

ADAS-functies moeten verfijnd worden

In de toekomst zal dat veranderen, verwacht Euro NCAP. De onafhankelijke instantie die voertuigen beoordeelt op hun veiligheid, zal steeds meer verlangen van ADAS-functies (Advanced Driver Assistant Systems). Deze moeten de context binnen én buiten de auto beter begrijpen. Steeds geavanceerdere sensoren en software spelen hierin een cruciale rol.

Nieuwe sensoren

Zo werkt Sony aan hard- en software om de exacte positie van inzittenden beter te bepalen. Hiervoor gebruikt het dezelfde sensoren die bijvoorbeeld BMW gebruikt voor zijn gesture control-functie. Hoe dicht bij het dashboard begeef je je? Is er een kinderzitje aan boord? Zit daar ook daadwerkelijk een kind in? Allemaal vragen die zo’n sensor moeiteloos kan beantwoorden.

Zelfs met enkel 2D-beeld in combinatie met slimme software kan Sony een onwijs nauwkeurige inschatting maken van de afstand die inzittenden hebben tot elkaar, het dashboard en de airbags aan boord. Met sensoren die een 3D-beeld kunnen schetsen, wordt het nóg accurater. Het kan de kleinste beweging detecteren en precies zien welke zithouding je aanneemt in de auto.

Context in en om de auto beter begrijpen

Op basis van die informatie zou het systeem kunnen kiezen de airbag uit te schakelen of de manier waarop veiligheidssystemen ingrijpen aan te passen. Dat komt de veiligheid ten goede. Sony voorziet een toekomst waarin deze systemen samenwerken met sensoren buiten de auto, om zo in een split second zelfs vast te stellen wát je precies gaat raken en de veiligheidssystemen daarop voor te bereiden.

En hoe al die privacygevoelige gegevens beschermd worden? “Daar gaat de autofabrikant over, wij leveren alleen de hard- en software”, is het antwoord. Deze technologie begeeft zich nu nog in een testfase, maar Sony geeft aan met zo’n beetje álle autofabrikanten in gesprek te zijn. Hier ga je in de toekomst dus ongetwijfeld meer van zien.