Vliegende auto’s botsen tegen elkaar tijdens demonstratievlucht

Tijdens een demonstratievlucht van Xpeng in China zijn twee vliegende auto’s gecrasht. Eén piloot raakte gewond.

Zwevende auto’s is voor velen het beeld van de toekomst. Voorlopig zijn massaproductiemodellen nog ver weg. Een merk dat zich druk met deze vorm van vervoer bezighoudt, is Xpeng.

Vliegende auto’s botsen tijdens demonstratievlucht

Xpeng doet dit met een dochteronderneming genaamd AeroHT dat belooft in het vierde kwartaal van 2025 al exemplaren uit te leveren. Dat lijkt echter een onhaalbare missie. Daarbij zijn de voertuigen meer grote drones dan auto’s.

Xpeng heeft in ieder geval al wel ‘vliegende auto’s’ waarmee ze vaker tests uitvoeren. Ditmaal ging het fout tijdens een demonstratie. De twee AeroHT’s vlogen te dicht bij elkaar en botsten. Hierdoor moesten ze noodgedwongen landen en vloog een van de voertuigen in brand.

Volgens De Telegraaf beweert een anonieme medewerker dan de voertuigen stunts aan het uitvoeren waren vlak voor het ongeluk. Dit wordt niet bevestigd door de fabrikant. Op social media gaan beelden rond van de brandende vliegende auto. Overigens hebben ze bij Xpeng een simpele oplossing als je crasht met een AeroHT.