VK wil strengere eisen voor rijbewijs ouderen: oogtest iedere 3 jaar

Ouderen in het verkeer zorgen vaker voor ongelukken in het Verenigd Koninkrijk. Ministers willen dit een halt toeroepen door de regels voor rijbewijzen aan te scherpen met onder andere een verplichte oogtest iedere drie jaar.

Sinds 2010 is het aantal bestuurders van 60 jaar of ouder die betrokken zijn bij een ernstig ongeluk met 47 procent gestegen in het VK. Met een nieuw wetsvoorstel moeten de wegen veiliger worden.

Strengere eisen voor rijbewijs ouderen

De Britste ministers willen een verplichte oogtest invoeren voor bestuurders ouder dan 70 jaar. Daarbij moeten zij om de drie jaar hun rijbewijs verlengen.

Dergelijke regels kennen we in Nederland ook. Vanaf 75 jaar is een medische keuring bij het aanvragen van een rijbewijs verplicht. Hier hoort onder andere een oogmeting bij. In Nederland is het rijbewijs van ouderen wel langer geldig, maximaal 5 jaar. In deze landen mag je niet rijden met een Nederlands rijbewijs.

Meer aanpassingen voor verbeteren verkeersveiligheid

Naast de strengere eisen voor ouderen in het verkeer wordt mogelijk ook het maximaal toelaatbare alcoholpromillage verlaagd naar Europese standaarden. Dit is momenteel 35 microgram en zou 22 microgram per 100 ml ademteug moeten worden. Waarom voeren we eigenlijk geen totaalverbod op alcohol in het verkeer in? Ook moet de politie in de toekomst speekseltesten voor drugs als bewijs kunnen gaan gebruiken en zal onverzekerd rondrijden zwaarder beboet worden.

Vooralsnog gaat het enkel om een voorstel, maar met de nieuwe regels moet het verkeer in het Verenigd Koninkrijk veiliger worden. Het systeem voor rijbewijzen van ouderen zal met de nieuwe regels zelfs strenger zijn dan die van Nederland. Overigens wil de Europese Commissie ook in hier aanpassingen doorvoeren.

Verwarrende verkeerssituaties

