Deel dit: Share App Mail Tweet

Vind je elektrische auto’s niets? Dan kans is groot dat je gewoon oud bent

De een vind elektrisch rijden fantastisch en de ander rijdt liever nog met een ouderwetse brandstofmotor rond. Behoor jij tot die laatste categorie en vind je elektrische auto’s niets? Dan is de kans groot dat je oud bent.

Uit onderzoek van AutoScout24 blijkt dat Nederlanders gemiddeld positiever zijn geworden over tweedehands EV’s. Het gaat om maar liefst 15 procent meer in 12 maanden tijd.

Jongeren kijken positiever naar elektrische auto’s

Met name jongvolwassenen tussen de 18 en 34 kijken positief naar tweedehands elektrische auto’s. 23 procent van deze leeftijdsgroep heeft een groeiende interesse in EV’s. Dit staat in schril contrast met de 55- tot 64-jarigen. Slechts 7 procent is hier enthousiaster geworden waar 34 procent minder positief naar occasion met een elektrische aandrijflijn kijkt. Volgens het onderzoek is er een generatiekloof op de occasionmarkt van tweedehands auto’s.

De jongvolwassenen overwegen met name een EV om milieuredenen: 26 procent. Bij de oudere doelgroep is dit slechts 13 procent. Opvallend is dat de bereidheid om een elektrische auto te kopen bij een groter deel van de Nederlanders afgelopen jaar is afgenomen (26 procent) dan toegenomen (17 procent). Hoewel het aandeel elektrische auto’s nog steeds stijgt, stagneert de groei wel en verliezen zelfs zakelijke rijders interesse.