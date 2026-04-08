Deel dit: Share App Mail Tweet

Lewis Hamilton drift door Japan met Ferrari F40 en ‘onthult’ relatie met Kim Kardashian

Hoe zorg je ervoor dat een video goed bekeken wordt? Simpel: neem een hyperexclusieve Ferrari en zet daarin de bekendste F1-coureur én een van de beroemdste influencers ter wereld. En voilà: miljoenen likes.

Lewis Hamilton deelt op Instagram een video die zo uit Need for Speed: Tokyo Drift lijkt te komen. Eerder maakte de coureur al soortgelijke beelden in een Nissan Skyline R34 GT-R.

Lewis Hamilton en Kim Kardashian in Ferrari F40

Dit keer rijdt hij in een Ferrari F40, maar dat is niet eens het opvallendste. Naast hem zit niemand minder dan Kim Kardashian. Al langer gaan er geruchten dat de twee een relatie hebben, maar volgens velen is dat nu wel duidelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is in ieder geval een opvallende manier om je nieuwe vriendin aan de wereld te presenteren. Overigens hebben de twee samen een geschat vermogen van zo’n 2 miljard euro. Daar kun je aardig wat F40-achterbanden van kopen.