Deel dit: Share App Mail Tweet

Vet! Deze Renault 4 Savane 4×4 wil je hebben

Renault is flink op dreef met zijn retromodellen. De Fransozen doen er nog een schepje bovenop met deze stoere Renault 4 Savane 4×4.

De retrostrategie lijkt goed te werken. De Renault 5 en de Alpine A290 (de sportievere variant) worden omarmd vanwege hun leuke en nostalgische looks. Maar het is niet alleen uiterlijk vertoon. De twee werden verkozen tot Auto van het Jaar 2025. Daarnaast wist de Alpine er ook nog eens met de winst vandoor te gaan in de allereerste EV Supertest van Autovisie.

Renault 4 Savane 4×4 heeft extra elektromotor

Ook met de Renault 4 tracht het merk de harten van retroliefhebbers voor zich te winnen. Hoewel ook dit model duidelijke verwijzingen heeft naar het viertje van toen, is de herkenbaarheid misschien niet zó groot als bij de 5.

Het oermodel waar deze nieuwe Renault 4 Savane 4×4-uitvoering naar verwijst, is bij het grote publiek wellicht nog minder bekend. Van de originele R4 bestond immers ook een avontuurlijke Savane-variant. Die had echter geen vierwielaandrijving, zoals deze moderne interpretatie dat wel heeft.

Daarvoor moest Renault een extra elektromotor op de achteras van de elektrische 4 plaatsen. Standaard is het namelijk een voorwielaandrijver. Daarnaast is de bodemspeling verhoogd met 15 millimeter en is de spoorbreedte toegenomen met 20 millimeter.

Stoere looks

Verder is de Renault 4 Savane 4×4 voorzien van een speciaal stofdak met pixelige opdruk. Staat leuk bij de groene lak met zwarte accenten en de wielen die doen denken aan ouderwetse staalvelgen. Ook binnenin is de stoerdere Renault 4 opgeleukt met ruigere materialen. De stoelen zijn deels afgewerkt in het pied-de-poule-patroon.

Als je net als wij hebberig wordt van deze Renault 4 Savane 4×4, dan moeten we je vreugde een beetje temperen, want vooralsnog gaat het om een conceptauto. Wat ons betreft mag-ie direct in productie genomen worden.