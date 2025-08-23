Deel dit: Share App Mail Tweet

Verzekering voor plotselinge accudegradatie: dit houdt het in

Elektrische auto’s zitten boordevol onderdelen die duur zijn om te vervangen als ze stukgaan. Gelukkig gebeurt dat in de praktijk niet op grote schaal. Toch is de kans op stevige reparatiekosten voor veel mensen een reden om geen gebruikte elektrische auto te kopen. Het duurste onderdeel van een elektrische auto is, zoals bekend, het accupakket. Specifiek voor dit onderdeel heeft verzekeraar Nationale Nederlanden een nieuwe verzekering voor accudegradatie geïntroduceerd.

Wanneer de accucapaciteit plotseling onder 70% van de oorspronkelijke capaciteit zakt, dekt de verzekering de kosten van reparatie of vervanging. Hierbij is het woord ‘plotseling’ van belang. De verzekering dekt alleen accudegradatie met een bijzondere oorzaak. Hierbij gaat het specifiek om een intern technisch defect. Normale veroudering van het accupakket valt er niet onder. Ga je een elektrische auto kopen? Zorg er dan voor dat je de goede accudegradatietest laat uitvoeren.

De verzekeringsmodule van NN is bedoeld voor (gebruikte) elektrische auto’s waarvan de fabrieksgarantie op het accupakket is verlopen. EV’s tot 12 jaar oud en/of met maximaal 300.000 kilometer op de teller komen voor dekking in aanmerking.

De meeste automerken hanteren voor EV’s een accugarantietermijn tot acht jaar of 160.000 kilometer. Meestal is dit gekoppeld aan een minimale restcapaciteit/State of Health (SoH) van 70%. Sommige automerken hanteren ruimere en gunstigere voorwaarden. Bepalen of de aanvullende accuverzekering interessant is, kost dus wel wat uitzoek-, lees- en rekenwerk.

De maandpremie voor de accuverzekering van Nationale Nederlanden komt uit op zo’n 27 euro. Dit bedrag is gebaseerd op berekeningen bij EV’s van diverse merken met kleine tot grote accupakketten. De verzekering is niet alleen het overwegen waard voor mensen die een oudere EV kopen.

Ook voor kopers van jonge EV’s, die op grond van een (hogere) tellerstand buiten de fabrieks-accugarantie vallen, kan de verzekering uitkomst bieden. Je kunt zelf overigens veel doen om de accu van je elektrische auto gezond te houden.