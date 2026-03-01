Deel dit: Share App Mail Tweet

Verspilde moeite! Waarom deze Bugatti Bolide voor Jan met de korte achternaam is ontwikkeld

De Bugatti Bolide is een technologisch hoogstandje; een huzarenstuk van Mate Rimac en consorten dat respect verdient. Maar waarom noemen we de ontwikkelingstijd die erin is gestoken dan toch verspilde moeite? Omdat we dit exemplaar tegenkwamen.

Stel dat er morgen buitenaardse wezens op aarde landen en verbaasd vragen naar het waarom van de Bugatti Bolide. Dan staan we toch even met de mond vol tanden. En niet alleen omdat we dan moeten uitleggen hoe 1 procent van de bevolking bijna de helft van het wereldwijde vermogen kan bezitten.

Alleen naar zitten kijken

Nee, we moeten ze op dat moment ook vertellen waarom Bugatti kosten nog moeite heeft gespaard om een spectaculair circuitwapen te ontwikkelen dat waarschijnlijk nooit een kilometer zal rijden. Neem deze blauw met zwarte Bolide uit 2024 als voorbeeld. Die heeft alleen 124 testkilometers op de teller staan.

Met andere woorden: de eerste en enige eigenaar van de Bugatti heeft er in de afgelopen twee jaar alleen naar zitten kijken (misschien zelfs dat niet eens). En dat terwijl hij de machine nú alweer van de hand doet en er waarschijnlijk nog verlies op lijdt ook.

Verkopen met verlies

Want volgens veilinghuis RM Sotheby’s heeft de man in 2024 omgerekend ruim 4,5 miljoen euro voor de Bolide betaald en ligt de verwachte opbrengst nu tussen de 4 en 4,6 miljoen euro. We zullen de auto over een paar jaar ongetwijfeld wéér op een veiling terugzien, nog steeds met 124 kilometer op de teller.

Want zo’n triest leven hebben dit soort gelimiteerde hypercars. Ze zijn gemaakt om ultieme prestaties te leveren op het circuit, maar staan vaak jarenlang stil in klimaatbehandelde garages, waar ze soms heen en weer worden geduwd om de banden rond te houden.

Bugatti Bolide met 1.600 pk

Bugatti heeft slechts veertig exemplaren van de Bolide gebouwd. De trackday-special wordt aangedreven door de bekende 8,0-liter W16 met vier turbo’s van Bugatti en heeft een vermogen van 1.600 pk en 1.600 Nm koppel. Hij weegt maar 1.435 kilo.