Vernieuwde Tesla Model Y blijkt minder duur dan gedacht

De prijzen van alle Tesla Model Y-varianten zijn bekend en die vallen reuze mee. Zeker als je de flink verbeterde prestaties en de opgefriste looks in ogenschouw neemt.

Eerder dit jaar is Tesla’s grootste succesnummer grondig vernieuwd. De zogeheten Launch Series waarmee Autovisie eerder deze video maakte, kost je maar liefst 61.990 euro. Dat leek weinig goeds te voorspellen voor de andere uitvoeringen van de Tesla Model Y. Toch wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie wordt opgediend.

Tesla Model Y RWD: de goedkoopste

In de basis komt de Model Y als achterwielaandrijver. Deze kost je 45.990 euro, net als voorheen. Geen prijsstijging dus, maar wel zijn de prestaties opgekrikt. Zo biedt deze variant nu een WLTP-actieradius van 500 kilometer (was maximaal 455 kilometer) en de 0 tot 100-sprint legt-ie af in 5,9 seconden, een volle seconde sneller dan eerst.

Daarnaast is het opgegeven verbruik is gedaald tot 13,9 kWh/100 km. Enkel de topsnelheid is erop achteruit gegaan: 201 km/h (was 217 km/h). Maar daar zal niemand wakker van liggen.

Tesla Model Y Long Range RWD

Eén trede hoger tref je de Tesla Model Y Long Range met achterwielaandrijving. Deze komt nu tot 622 kilometer ver. Voorheen shopte de Long Range RWD het tot maximaal 600 kilometer. Ook is-ie met een acceleratietijd van 5,6 seconden een tandje sneller. Maar hier betaal je wel voor. Met een basisprijs van 50.990 euro is de vernieuwde Model Y namelijk 1.000 euro duurder dan voorheen.

Tesla Model Y Long Range AWD

Bovenaan de ladder vind je de Long Range AWD-uitvoering voor 53.990 euro. Ook de prijs van deze versie is met 1.000 euro gestegen ten opzichte van het prefaceliftmodel.

Dat maakt het prijskaartje van de exclusieve Launch Series, die als enige nog hoger in de pikorde staat, ietwat vreemd. Die Launch Series met zijn prijskaartje van zo’n 62 mille is immers op de Long Range AWD gebaseerd. Wel kunnen kopers daarvan als eerste in de vernieuwde Model Y rijden. Anderen moeten wachten tot juni van dit jaar.

De AWD sprint in 4,8 tellen van 0 naar 100 km/h (was 5,0 seconden) en komt maximaal 586 kilometer ver op de 19-inch wielen en 568 kilometer op de 20-inch sloffen. Verder onderscheidt de AWD zich met een uitgebreider audiosysteem met vijftien speakers. De achterwielaandrijvers moeten het doen met een simpelere geluidsinstallatie die negen speakers telt. Meer weten over de uitrusting op de vernieuwde Tesla Model Y? Check dan onderstaande video.