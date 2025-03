Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopcijfers februari 2025 – Deze vijf dingen vielen ons op

De verkoop van nieuwe auto’s is in februari met 8,3 procent gedaald in vergelijking met dezelfde maand het jaar ervoor. Kia domineert alles en iedereen, maar dat is niet eens het opvallendst. Deze vijf dingen vielen ons op in de verkoopcijfers.

In februari was Kia met een enorme voorsprong het bestverkochte merk. Het registreerde 3.517 auto’s, terwijl de nummer twee, Toyota, niet verder kwam dan 1.929. Het komt allemaal op het conto van de nieuwe EV3, die met stip binnenkomt op één en 1.226 keer op kenteken is gezet.

Dit viel ons op in de verkoopcijfers

Maar als we de hele registratielijst van de Bovag erbij pakken, dan zijn er altijd opmerkelijke dingen die ons meteen opvallen. Dus laten we eens met een fijn kammetje door de verkoopcijfers van januari en februari gaan.

DS is exclusiever dan Bentley

Soms vragen we ons af wat nog het nut is van het merk DS. Het luxere alternatief voor Citroën verkoopt buitengewoon matig. Mensen willen kennelijk gewoon niet bijbetalen voor een premiumachtig jasje om bekende Stellantis-techniek. In januari en februari werden 50 DS’en geregistreerd en 51 Bentleys.

Lancia Ypsilon is nog weinig geliefd

In de eerste twee maanden van 2025 werden 44 Lancia Ypsilons geregistreerd. Misschien komt daar de komende tijd een hele bups bij, maar voorlopig is het niet best. Kijk maar naar de zustermodellen van de Ypsilon, de Opel Corsa en Peugeot 208, die respectievelijk tot 1.050 en 1.187 kwamen.

Eén held kocht een Morgan Midsummer

Hij staat er echt, in de verkoopcijfers, met een parmantig eentje achter zijn naam: de Morgan Midsummer. De auto komt voort uit een samenwerking tussen Morgan en Pininfarina en is een volledig open roadster, zonder voorruit en zonder dak.

Het schiet maar niet op met Nio

Nio heeft een enorm pand aan de A2 bij Breukelen, met erin en eromheen een hele verzameling auto’s. Worden ze verkocht (of geleased)? Nauwelijks, kennelijk, want in januari en februari wist Nio er maar 26 op kenteken te zetten. Vorig jaar waren dat er nog 60.

De eerste Voyah Dream is er

De wat? De Voyah Dream, een enorme zevenzits-MPV met elektrische aandrijving, zoals die in Azië heel populair zijn, maar hier vooralsnog niet. Voor wie de Aziatische automarkt een beetje kent: je kunt hem vergelijken met de Toyota Alphard/Vellfire. Er is nu één Voyah Dream op kenteken gezet.