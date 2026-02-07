Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopcijfers 2026: je raadt nooit wat in januari het populairste model was!

Na de eindsprint in december start het nieuwe autojaar in januari altijd slecht, met steevast veel lagere verkoopcijfers dan in de maand ervoor. Maar deze keer is het wel héél bar en boos.

In januari werden 28.347 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat zijn er 13,1 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar (32.624). Het aantal volledig elektrische auto’s dat in januari werd geregistreerd, daalde zelfs met 35,4 procent naar slechts 7.165 (25 procent marktaandeel). In januari 2025 waren dat er nog 11.089 (34 procent marktaandeel). Hybrides maakten afgelopen maand echter een flinke groei door in de verkoopcijfers, van ruim 18 procent naar 17.571 registraties.

Verrassend model op één in verkoopcijfers

Volkswagen was in januari het grootste merk (2.394 auto’s), gevolgd door Kia (2.192), Hyundai (1.949), BMW (1.790) en Skoda (1.786).

Opvallend is dat de top drie van meest geregistreerde modellen ineens helemaal bestaat uit kleine hatchbacks, met de Suzuki Swift op één (727), de Hyundai i10 op twee (629) en de Toyota Aygo X op drie (615). Daarna komen de Skoda Kodiaq (577) en Hyundai Kona (558).

Elektrische auto’s nergens meer te bekennen

Volledig elektrische modellen zijn nergens te bekennen in de verkoopcijfers. De populairste in januari was de Kia EV3 (315), gevolgd door de Tesla Model Y (293) en Volvo EX30 (278). In het oog springend is dat al die drie merken afgelopen maand een snoekduik hebben gemaakt. Kia ging van 4.100 registraties vorig jaar naar 2.192 nu, Tesla van 927 naar 307 en Volvo van 2.135 naar 1.333.