Verkeersregelaar is woest en schopt tegen peperdure Donkervoort
Als verkeersregelaar bij een auto-evenement heb je het ongetwijfeld niet altijd makkelijk. Zo ook deze man, die na een discussie met een Donkervoort-eigenaar zo woest is dat hij tegen de auto schopt.
Auto-evenementen zijn doorgaans erg leuk, zo waren we eerder bij Japfest. Bij dit soort drukke evenementen is het belangrijk om altijd goed de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen. Anders kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Verkeersregelaar schopt tegen Donkervoort
Gezien de positie van de Donkervoort is er duidelijk iets vooraf gegaan aan de discussie met de verkeersregelaar. Dit staat echter niet op beeld.
Donkervoort D8
De auto in het filmpje is een D8 GTO met een catalogusprijs van meer dan twee ton. Onder de motorkap ligt een 380 pk sterke Audi-vijfcilinder. Door zijn lage gewicht van 695 kilogram sprint hij in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/h.
Rijtest
Wat zo’n Donkervoort zo bijzonder maakt, zie je in onderstaande video waarin Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je meeneemt in een D8 GTO-JD70.
