Verhuizen of verbouwen onnodig: ‘scherpe’ auto is jouw nieuwe werkplek

Ben je sinds de coronacrisis meer thuis gaan werken? Dan kan het zijn dat je een eigen plek zoekt weg van de spelende kinderen of de luidruchtige stofzuiger. Verhuizen of uitbouwen is wellicht de oplossing, maar je kunt ook kiezen voor deze Sharp.

Sharp kun je kennen van magnetrons en andere elektronische apparatuur, maar ze hebben zich ook gestort op auto’s. Eerder lieten ze al de LDK+ zien.

Sharp LDK+ als jouw nieuwe werkplek

Toen zagen we enkel nog het uiterlijk van de Japanse conceptcar, nu laat het merk meer los over wat ze met de auto willen bereiken. Zo laten ze weten dat de Sharp LDK+ als een verlengstuk van je woning kan worden. Zo kun je het busje/de MPV gebruiken als werkplek en zelfs als bioscoop.

Daarbij moet het LFP-accupakket van minstens 100 kWh ook energie kunnen terugleveren aan je woning en belooft de auto met zijn 800 Volt-boordnet en 660 kilometer een prima range.

Sharp stelt dat ze de elektrische auto in 2027 in serieproductie nemen. Dit is behoorlijk rap. Gelukkig is er aan kapitaalkracht geen gebrek. Sharp is namelijk onderdeel van Foxconn, een grote Taiwanese chipfabrikant die betrokken is bij onder meer de productie van Apple-producten. Of ze ook voldoende kennis in huis hebben om een goede EV te maken, dat zal de toekomst uitwijzen.

