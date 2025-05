Deel dit: Share App Mail Tweet

Verhuiswagen knalt met enorme explosie ineens uit elkaar

In het Amerikaanse Addison is een verhuiswagen uit het niets uit elkaar geknald. De enorme explosie heeft vier huizen beschadigd en een woning is onbewoonbaar verklaard. Wonder boven wonder kwam de bestuurder weg met lichte verwondingen.

De explosie werd vastgelegd op een camera aan een woning. In de video is te zien hoe heftig de knal is.

Verhuiswagen knalt uit elkaar

De vrachtwagen is een verhuiswagen. De ontploffing is volgens onderzoek veroorzaakt door een lekkende propaantank. De volledige laadruimte van de gehuurde truck is weggeblazen.