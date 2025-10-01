Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergroenen? Deze fabrikant bouwt een nieuwe 9,4-liter V8

‘There’s no substitute for cubic inches’, is een term die bij veel Amerikaanse autoliefhebbers ook in tijden van vergroening nog geldt. In ieder geval bij de motorbouwers van Prestige Motorsports. Zij maken namelijk een nieuwe 9,4-liter V8.

In Amerika zijn tal van kleine motorfabrikanten die ‘crate engines’ bouwen. Dit zijn motoren die je compleet kunt bestellen om vervolgens te installeren in jouw auto.

9,4-liter V8

Bij Prestige Motors in North Carolina kun je zelf een motor laten bouwen, maar dus ook kiezen voor deze tweede generatie ‘572 Mopar Big Block Stroke’. De krachtcentrale heeft dus 572 cubic inches (9.373 cc) aan slagvolume. Het is een vierkant blok. Dit betekent dat de boring en slag gelijk zijn, in dit geval 11,43 cm.

De V8-fabrikant zegt dat de motor meer dan 710 pk levert en goed is voor 930 Nm aan koppel. Overigens is de motor afgeleid van de legendarische 426 Hemi die door Chrysler werd gebouwd en in de jaren 60 en 70 in auto’s als de Dodge Charger en Challenger lag. Die krachtbron werd in eerst instantie ontwikkeld voor Nascar.

Zo’n dikke gebouwde V8 is ook in Amerika niet goedkoop. Hij heeft een prijskaartje van net geen 31.000 dollar. Overigens krijg je voor dit geld wel goede garantievoorwaarden: drie jaar lang zónder kilometerbeperking. Als je besluit veel met deze motor te gaan rijden, is de lokale pomphouder je ongetwijfeld dankbaar.