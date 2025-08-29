Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeten klassiek busje maakt comeback als leukste camper van 2025

Op pad gaan met een camper is erg populair. Het is helemaal leuk om met een klassiek camperbusje als een Volkswagen T1, T2, een Peugeot J9 of Citroën HY te gaan. We vergeten echter een model: de Fiat 616. Die maakt nu een comeback.

De Fiat 616N is in Nederland misschien vergeten, maar in Italië reed bij in de jaren 50 en 60 veel rond. Met zijn guitige uiterlijk, oerdegelijke dieselmotoren en brede inzetbaarheid kom je hem ook vandaag de dan nog wel eens in de laars van Europa tegen.

Klassiek busje als hedendaagse camper

Een camper zal er van dit klassieke busje maar weinig gemaakt zijn. Toch presenteert Caselani, de carrosseriebouwer die ook de HY-ombouw voor de Citroen Ami maakt, samen met Randger en Grebner Wohnmobile een hedendaagse camperombouw gebaseerd op de Fiat 616.

(Afbeelding: Grebner Wohnmobile) (Afbeelding: Grebner Wohnmobile) (Afbeelding: Grebner Wohnmobile) (Afbeelding: Grebner Wohnmobile)

De 616N Retro Edition is pas net onthuld en is gebaseerd op een Fiat Ducato. Overigens zijn alle Fiat Ducato-busjes, in alle vormen, uit te rusten met het retro-jasjes. Zo kun je een langere of kortere camper met de kit rijden.

Wat de prijs is van de ombouw of de volledige camper is nog onbekend. Ongetwijfeld is het niet goedkoop, omdat alle carrosseriedelen worden aangepakt en de neus compleet anders is dan bij de standaard bus. Je bent met de ombouw wel de coolste op de camping.