Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeten Japanse offroader is ultieme Marktplaats-parel

Scrollend door de verkooplijsten van Marktplaats kom je soms pareltjes tegen. Bijvoorbeeld deze Mitsubishi Pajero Evolution, een vergeten offroader die je wil hebben.

Mitshibishi Evolution is bekend onder veel liefhebbers van de Lancer, maar deze 4×4 is door velen vergeten. Er zijn dan ook slechts 2500 exemplaren van gebouwd die allemaal in Japan werden geleverd.

Vergeten offroader op Marktplaats

De Mitsubishi Pajero Evolution is de straatversie van de rallyauto waarmee Mitsubishi de concurrentie in 1997 en 1998 in de Dakar-rally verpulverde. Alhoewel, ‘straatversie’. Ook de homologatie is bedoeld om zandduinen over te springen, zoals Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in bovenstaande video vertelt.

De gevonden occasion. (Afbeelding: Marktplaats) De gevonden occasion. (Afbeelding: Marktplaats) Het interieur (niet van de occasion) (Afbeelding: Mitsubishi)

De gevonden occasion. (Afbeelding: Marktplaats) De gevonden occasion. (Afbeelding: Marktplaats) Het interieur (niet van de occasion) (Afbeelding: Mitsubishi)

De wielophanging van de Marktplaats-parel is onverwoestbaar met dubbele draagarmen voor en een multilink-constructie achter. De differentiëlen voor en achter hebben een torsensper en er zijn meerdere instellingen voor het centrale differentieel. Hoge of lage gearing, 4WD, gelocked en zelfs achterwielaandrijving voor de snelle stukken.

Hij heeft dit alles niet voor niets. Onder de motorkap ligt namelijk een 3,5-liter V6 die tot 280 pk levert. Hij sleurt de twee ton met groots gemak vooruit en levert veel koppel bij lage toeren. De automaat schakelt resoluut door de vijf trappen heen.

Marktplaats-parel

De prijzen van een Mitsubishi Pajero Evolution zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Op dit moment worden er slechts twee exemplaren in Nederland aangeboden en begint de zoektocht bij 55 mille. De tweede occasion, met een lagere kilometerstand van 90.000, kost 75.000 euro. Zullen deze auto’s nog verder in waarde stijgen?

Andere offroad-occasions

Vind je een Mitsubishi Pajero Evolution te duur? Kijk dan eens naar een Lada Niva of Suzuki Jinmy die we in onderstaande Occasion Battle vergelijken.