Vergeten Japanse coupé met V6 is nu een betaalbare occasion

Een V6 hoeft niet veel slagvolume te hebben. Deze kleine vergeten Japanse coupé heeft een zescilinder die slechts 1,8 liter groot is. De eigenwijze auto is nu een betaalbare occasion.

De Mazda MX-3 is op basis van de 323 gebouwd en werd ook verkocht onder de naam Eunos Presso en Autozam AZ-3. De occasion is met verschillende motoren geleverd. Zo was er ook de oerdegelijke 1,6-liter viercilinder leverbaar die tevens in de 323 en MX-5 ligt.

Mazda MX-3

De K8-motor, die in de gevonden occasion ligt, is een van de kleinste V6-motoren ooit in een productieauto. Het karakter is anders dan je wellicht bij een zescilinder verwacht. Hij levert 133 pk en 160 Nm aan koppel. Naast dat dit niet echt veel is, levert de 24-klepper weinig trekkracht onderin.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Volgens de Autovisie-testredacteuren in 1991 stuurt de Mazda MX-5 daarentegen goed en is het onderstel ook op orde. Echt heel sportief is de voorwielaandrijver niet en met de MX-5 naast zich in de Mazda-showroom werd het nooit echt een groot succes.

De occasion

Toch is de Mazda MX-3 een leuke bijzondere en betaalbare occasion. Zo vinden we een origineel Nederlands exemplaar uit 1998 met iets meer dan 140.000 kilometer op de teller voor nog geen 7 mille.