Vergeet Staatsloterij: met Subaru-loterij win je echt leuke auto’s, al is er wel een nadeel

Loterijen zijn geldverkwisting. Tenminste, bijna alle loterijen. Want met deze actie van Subaru kun je een exclusieve BRZ Type RA winnen. Al is er een belangrijk verschil met de kansspellen die je kent.

Bij deze loterij kun je dus niet een standaard BMW, Mini, geldbedrag of boodschappenkaart winnen. Nee, je komt op een lijst te staan voor een BRZ die door de STI-afdeling van Subaru is aangepast om hem een stuk hardcore te maken.

Subaru BRZ

De Subaru BRZ Type RA is een BRZ met een aantal mooie upgrades. De 2,4-liter viercilinder boxermotor heeft lichtere zuigers, drijfstangen en een nieuwe krukas gekregen. Hierdoor draait de motor soepeler en is hij lichter geworden. Meer vermogen levert dat niet op.

Doordat de draaiende delen lichter zijn geworden, kon ook het vliegwiel worden verlaagd in massa, waardoor de motor makkelijker toeren maakt. Om het motorsportgevoel compleet te maken heeft de BRZ Type RA bovendien flat-foot shifting.

Het uiterlijk van deze loterij-BRZ is eveneens aangepakt. Hij beschikt over een frontsplitter, sideskirts en een optionele carbon achterspoiler. Verder staat hij dankzij ZF-dempers dichter bij het asfalt, remt hij met nieuwe Brembo-remmen nog krachtiger en zorgen de lichtmetalen wielen voor minder onafgeveerd gewicht.

De loterij

De Subaru BRZ Type RA is gelimiteerd tot 300 exemplaren en wordt uitsluitend geleverd in Japan. De prijzen beginnen bij 4.972.000 yen (ongeveer 28.000 euro). Omdat ongetwijfeld veel mensen interesse hebben in deze speciale sportauto, organiseert Subaru een loterij om te bepalen wie er eentje mag kopen.

Heb je een huisje in Japan of kun je regelen dat deze auto naar Europa komt? Dan moet je je tussen nu en 30 november inschrijven. Bij deze loterij kun je de auto dus winnen, maar moet je hem nog steeds betalen.

