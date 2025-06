Deel dit: Share App Mail Tweet

Verbod op brandstofauto’s onhaalbaar? Europa komt miljoenen EV’s tekort!

In 2035 mogen er in Europa geen nieuwe brandstofauto’s meer worden verkocht, zo is het plan van de EU. Maar of dat haalbaar is, hangt natuurlijk helemaal af van de doorbraak van de elektrische auto.

De verkoop van nieuwe elektrische auto’s stijgt nog steeds, maar niet hard genoeg. Uit cijfers van de European Alternative Fuels Observatory (EAFO) blijkt dat de kloof tussen de Europese doelen en het daadwerkelijke aantal EV’s op straat steeds groter wordt.

In 2030 ruim 21 miljoen EV’s

Als de EV-markt zich zo blijft ontwikkelen als nu, dan komt Europa in 2030 bijna 9 miljoen elektrische auto’s tekort. Volgens de prognoses rijden er dan 21,3 miljoen rond, terwijl dat er eigenlijk 30 miljoen moeten zijn, anders gaan we het doel voor 2035 niet halen.

De elektrische markt moet versnellen, zegt de EAFO, anders zitten we over vijf jaar 29 procent onder de Europese doelstellingen. Daarom moeten er de komende jaren 1,45 miljoen elektrische auto’s per jaar extra worden verkocht.

Wispelturige politiek in Europa

Hoe Europa dat gaat klaarspelen? Met een duidelijk stimuleringsbeleid, aldus de onderzoekers, want uit andere cijfers van de EAFO blijkt dat politieke instabiliteit iedere keer weer zorgt voor een terugval in de verkopen.

Een voorbeeld daarvan is het drastische besluit dat de Duitse overheid eind 2022 nam, om in één keer alle subsidies voor elektrische auto’s te schrappen. Dat zorgde vrijwel direct voor een klap, waarvan niet alleen de Duitse EV-verkopen last hadden, maar ook de Europese.

Vooralsnog houdt Europa echter vast aan het doel dat in 2035 de verkoop van nieuwe brandstofauto’s wordt verboden. Al gaan er steeds meer stemmen op, onder meer uit de autoindustrie, maar ook uit de politiek, om de deadline naar achteren te verplaatsen.