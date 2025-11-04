Deel dit: Share App Mail Tweet

Dure veiling-Mercedes blijkt houtjes als remblokken te hebben

Bijna iedereen heeft wel eens in een auto gereden waarvan de staat van onderhoud onduidelijk was. Misschien denk je na dit verhaal wel twee keer na voor je gaat rijden in een onbekende auto. De Duitse politie van Ludwigsburg toont namelijk een Mercedes met houten remblokken.

De auto was door een bedrijf op een veiling gekocht. Een medewerker reed met de auto, maar stopte al snel omdat de remmen niet goed werkten en het naar verbrand hout rook. Dat is niet gek met deze Flintstones-remmen.

Houten remblokken in klauwen van Mercedes GLE

Toen de bestuurder de stukken hout tussen de remklauw opmerkte, belde hij de politie. De Mercedes werd weggesleept naar een lokale autodealer waar de monteurs van de garage de blokjes vastlegden met foto’s. Iemand heeft niet alleen de moeite genomen om het hout op maat van remblokken te zagen, ook staat er de tekst ‘Brembo’ op, verwijzend naar de bekende remmenfabrikant.

Het is nog onduidelijk hoe en wie de zelfgeknutselde remblokken in de Mercedes GLE 400, een auto van grofweg 100.000 euro, heeft gemonteerd. Het lijkt haast een grap, maar wel een die enorme gevolgen had kunnen hebben. De Duitse politie doet momenteel onderzoek naar de veilingauto. Gelukkig raakte niemand gewond.