Veilige occasions voor ieder budget: vanaf 800 euro rij je al goed beschermd

Euro NCAP scherpt zijn normen regelmatig aan. In 2026 volgt opnieuw een aanpassing. Occasionkopers zijn aangewezen op auto’s die aan oudere veiligheidsnormen voldoen. Een auto met een hoge veiligheidsscore hoeft niet de wereld te kosten, bewijst onze selectie.

Renault Laguna II

In 1997 leverde de eerste grote crashtest van Euro NCAP schokkende resultaten op. Van betaalbare stadsauto’s tot dure sedans: slechte scores waren eerder regel dan uitzondering. De éénsterrenregen bleef niet zonder gevolg. Slechts vier jaar later, in 2001, behaalt de nieuwe Renault Laguna II als eerste auto ooit een vijfsterrenscore voor inzittendenbescherming.

Een knappe prestatie, want de Laguna is geen duur topmodel, maar een betaalbare gezins- en zakenauto. Helaas blijkt de boordelektronica niet al te betrouwbaar, waarbij je zou kunnen redeneren dat een auto die niet rijdt misschien wel de allerveiligste auto is. Bij de Laguna Phase II zijn de meeste elektronische tekortkomingen rechtgezet. De prijzen voor min of meer rijdende occasions beginnen bij 800 euro.

Hyundai Ioniq, Volkswagen Tiguan en Toyota Prius

Vanaf 2009 vormen nieuwe actieve veiligheidssystemen, voetgangerveiligheid, whiplashbescherming en kinderveiligheid een steeds groter deel van de totale beoordeling van een auto. In 2016 volgt een nieuwe ‘Dual Rating’. Auto’s krijgen aparte beoordelingen met en zonder optionele veiligheidsuitrusting.

In hetzelfde jaar gaan de Hyundai Ioniq, de Toyota Prius IV en de Volkswagen Tiguan II in hun segmenten met de winst aan de haal. Het drietal bewijst dat nieuwe – en inmiddels ook als occasion – bereikbare geëlektrificeerde auto’s en cross-overs veilig voor inzittenden en medeweggebruikers kunnen zijn.

Mercedes E-klasse en Zeekr X

De Euro NCAP-scores zijn alleen vergelijkbaar tussen auto’s uit dezelfde voertuigklasse en uit dezelfde testperiode. In 2024 vallen twee modellen op: een grote Duitse sedan en een compacte Chinese cross-over. De Mercedes-Benz E-klasse wordt in 2024 uitgeroepen tot de allerveiligste auto die is getest. Met een iets minder brede beurs kun je terecht bij de winnaars uit andere klassen.

Dit zijn de nieuwe VW Passat/Skoda Superb, de Mazda CX-80 en de Zeekr X. Laatstgenoemde bewijst dat Chinese merken op veiligheidsgebied bij de tijd zijn. Hierbij helpt het dat dit model verwant is aan de Volvo EX30. De Zeekr X is ook de veiligste volledig elektrische auto van 2024. Als occasion begint de Zeekr X bij 34 mille, terwijl de Mercedes-Benz E-klasse vanaf 50 mille in beeld komt.