Veel meer verkeersdoden in 2025! Fietsersbond wil maximumsnelheid omlaag naar 30 km/h

In 2025 zijn flink meer verkeersdoden gevallen dan in het jaar daarvoor. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond pleiten daarom voor het terugdringen van de snelheid.

Snelheid is een van de grootste risicofactoren in het verkeer, aldus VVN, dat het verlagen van de snelheid ‘een van de belangrijkste maatregelen om leven te redden’ noemt.

Snelheid omlaag naar 30 km/h

De organisatie benadrukt dat dat zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers geldt. “Hoe hoger de snelheid, hoe kleiner de kans om een fout te corrigeren en hoe groter de impact als het misgaat”, schrijft directeur Evert-Jan Hulshof in een verklaring.

Hij zou bovendien graag zien dat e-bikers altijd een helm dragen. “Een helm voorkomt geen ongevallen, maar kan wel het verschil maken tussen leven en dood.” Want uit cijfers van het CBS blijkt dat 63 procent van de fietsdoden door hoofdletsel komt.

De Fietsersbond wil dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom overal naar 30 km/h gaat. Nu is dat op de meeste plekken nog 50 km/h. Al zijn er steeds meer steden en plaats met 30 km/h-zones.

Verkeersdoden gestegen naar 759

Vorig jaar zijn 759 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan in 2024. Fietsers zijn het vaakst slachtoffer (281), gevolgd door automobilisten (228). Ook overleden 59 voetgangers, 54 mensen in een scootmobiel, 53 motorrijders, 40 inzittenden van een bestel- of vrachtauto en 38 bromfietsers.

Opvallend is dat er drie keer zoveel mannen (575) als vrouwen (184) het leven lieten in het verkeer. Het aantal mannelijke verkeersdoden steeg in 2025 met 21 procent, bij vrouwen daalde het aantal juist met 8 procent.