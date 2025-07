Deel dit: Share App Mail Tweet

Veel meer auto’s gestolen, vooral dit model populair bij dieven

Het aantal gestolen auto’s is in de eerste helft van dit jaar fors gestegen. In totaal gaat het om maar liefst 3.645 personenauto’s, een stijging van 21 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2024.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het initiatief waar veel Nederlandse schadeverzekeraars bij zijn aangesloten maakte na de balans op na de eerste zes maanden van dit jaar.

Meest gestolen auto

De Toyota RAV4 blijkt het meest gestolen. De SUV was al populair, maar is in 2025 nóg vaker gestolen dan vorig jaar. Tussen januari en eind juli zijn maar liefst 232 RAV4’s gestolen, een toename van meer dan 30 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Waarom kiezen dieven zo vaak voor de Toyota RAV4? Vermoedelijk omdat het model gewild is in de markten waar de SUV naar wordt doorgesluisd. Dat zijn landen in Oost-Europa, maar ook Afrika. Toyota heeft in die gebieden met modellen als de Hilux en Land Cruiser een sterk imago opgebouwd. “Wereldwijd behoort de RAV4 tot de bestverkopende auto’s en dat maakt hem helaas ook gewild onder dieven”, vertelt de Nederlandse importeur Autovisie desgevraagd.

Toyota RAV4 eenvoudig te stelen

Wat niet meehelpt, is dat criminelen een trucje hebben gevonden waardoor de RAV4 relatief eenvoudig te stelen was. Met een speciaal apparaatje zouden dieven via een stekkertje bij de koplamp toegang kunnen krijgen tot de auto. Dit vergt wel specialistische kennis, anders dan de Kia’s en Hyundais die voorheen eenvoudig met een USB-kabeltje gestolen werden.

Dit probleem is sinds modeljaar 2023 verholpen, toen kreeg de RAV4 enkele software- en hardwareaanpassingen om de diefstalgevoeligheid te verkleinen (inmiddels heeft Toyota de geheel nieuwe RAV4 laten zien). De auto’s die nu nog zoveel gestolen worden, zijn volgens Toyota van een eerder modeljaar. Wie een oudere RAV4 heeft staan, kan bij Toyota een tweede startonderbreker laten plaatsen. Wel kost dit 434 euro.

Andere auto’s die veel worden gestolen

Een ander model waar dieven zich steeds vaker aan vergrijpen, is de Kia Sportage. De huidige generatie die al enkele jaren op de markt is, werd in het eerste halfjaar van 2025 opmerkelijk genoeg 4,5 zo vaak gestolen als in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Andere auto’s die vaak een doelwit vormen voor dieven, zijn de Toyota CH-R, Volkswagen Polo, Fiat 500, Mercedes-Benz A-klasse en Volkswagen Golf. Toch zijn al deze modellen bij lange na niet zo vaak gestolen als de Toyota RAV4. Dieven hebben het logischerwijs gemunt om modernere modellen. Uit het onderzoek dat vooral auto’s vanaf 2017 erg in trek zijn bij criminelen. Auto’s met het bouwjaar 2019 zijn dit jaar het vaakst gestolen.

Bedrijfswagens, motoren en bromfietsen

Ook bij lichte bedrijfswagens is een toename in diefstallen waarneembaar, al is die met 9 procent niet zo fors als de stijging bij personenauto’s. Wat opvalt is dat de Volkswagen Caddy vaker dan voorheen gestolen wordt, terwijl er juist een flinke afname bij de populaire Mercedes-Benz Sprinter te zien is. Toch blijft die laatste de meest gestolen bedrijfswagen.

Motoren en bromfietsen zijn dit jaar iets minder vaak gestolen dan in het eerste halfjaar van 2024. Toch gaat het nog om bijna 5.800 bromfietsen en motoren die zijn gestolen. Met name in Amsterdam worden veel motoren en bromfietsen ontvreemd.

De schadelast van alle gestolen voertuigen is enorm. De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit komt na een berekening uit op 64 miljoen euro.