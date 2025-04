Deel dit: Share App Mail Tweet

Vandaag hoogtepunt flitsmarathon: zoveel levert het de schatkist op

In heel Europa wordt deze week een flitsmarathon gehouden. Met name vandaag gaat de politie in alle deelnemende landen uitvoerig op de snelheid van weggebruikers letten. Een gewaarschuwd mens, telt voor twee.

Deze week is een zogenaamde flitsmarathon gaande. Roadpol, dat bestaat uit maar liefst 29 Europese politiekorpsen, is initiatiefnemer. Naast Nederland zijn bijvoorbeeld ook onze buurlanden aangesloten. Aufpassen dus! De tweede flitsweek van dit jaar vindt plaats in de week van 4 tot en met 10 augustus.

Flitsmarathon om verkeersveiligheid te bevorderen

Jaarlijks komen zo’n 25.000 mensen in Europa om bij een verkeersongeval. Een te hoge snelheid zou volgens Roadpol in veel gevallen de oorzaak zijn. Deze flitsmarathon dient dus met name ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Dat neemt niet weg dat het een goede manier is om de schatkist van de overheid bij te vullen. Gemiddeld worden tijdens de actieweek zo’n 3 miljoen voertuigen gecontroleerd, wat resulteert in circa 150.000 bekeuringen.

Zoveel levert het de schatkist op

Zeker in Nederland tikt dat lekker aan. Hier zijn de boetebedragen voor snelheidsovertredingen immers niet mals (zie hier het boetebedrag per km/h te hard). Tijdens de flitsmarathon van augustus vorig jaar, zijn 23.000 Nederlanders op de bon geslingerd. De gemiddelde snelheidsboete kostte afgelopen jaar grofweg acht tientjes. Na een snelle rekensom kom je uit op 1.840.000 euro. Snel verdiend!