Van zeer kostbare hypercar is nu een tweede verkocht in Nederland

De Praga Bohema is een krankzinnige hypercar uit Tsjechië. Het aantal Nederlanders dat zich eigenaar mag noemen van deze straatlegale straaljager is nu verdubbeld… Van één, naar twee.

Met een doodgewone Porsche 911 of Lamborghini Huracán doe je tegenwoordig niet meer mee. Wil je echt de blits maken, kies dan voor de Praga Bohema. Een waanzinnig apparaat dat op wonderbaarlijke wijze gewoon over de openbare weg mag rijden. Autovisie voelde deze dopaminebom vorig jaar al aan de tand, zowel op straat, als op het circuit. Daarbij werden we vergezeld door voormalig TopGear-Stig Ben Collins.

Tweede Praga Bohema in Nederland

Het allereerste productiemodel ooit werd eind vorig jaar uitgeleverd aan een Nederlander. Nu blijkt Timothy Scheek, een jonge ondernemer in de techwereld, ook te zijn verleid door de Bohema. Hij mag zich als tweede Nederlander eigenaar noemen van deze hypercar ter waarde van ruim 1,4 miljoen euro ex. belasting. In totaal worden slechts 89 exemplaren van de Bohema gebouwd.

De overhandiging van de tweede Praga Bohema die voor Nederland is bestemd. (Afbeelding: Praga) (Afbeelding: Praga)

Alsof dat hem nog niet exclusief genoeg maakt, is de Praga Bohema ook nog eens helemaal naar wens van de klant samengesteld. Scheek koos voor een groene lakkleur met gouden accenten. Binnenin voert bruin leer en gouden details de boventoon. Classy voor zo’n uitgesproken bolide. Met zijn compacte greenhouse, prominente vleugelwerk en opengewerkte wielophanging lijkt het net een Le Mans-racer.

Deze exacte Bohema was eerder deze maand te bewonderen op het Goodwood Festival of Speed, dat Praga met een aantal hypercars bezocht.

Zeer veel downforce

Het is dan ook geen verrassing dat deze hypercar bestemd is voor het circuit. Om de auto zo licht mogelijk te houden, zit er geen actieve aerodynamica en andere ingewikkelde poespas op deze auto. De achtervleugel, splitter en gigantische vloer staan simpelweg altijd in standje maximum downforce.

De Praga Bohema waarin Autovisie heeft gereden. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Dat stelt de hypercar in staat om buitensporige bochtsnelheden te bereiken. Zelfs op straatbanden wist Ben Collins 2,4 G te trekken in de bocht. Onvoorstelbaar! De Praga Bohema genereert bij een snelheid van 250 km/h maar liefst 900 kilogram neerwaartse druk. En dan te bedenken dat de auto zelf slechts 982 kilogram weegt.

Motor uit de Nissan GT-R

Eerst werd overwogen om de Audi-V10 te lenen voor de Bohema. Hoewel dat een genot voor het oor zou zijn, woog deze tiencilinder simpelweg te veel. Er was Praga alles aan gelegen om het gewicht van de auto laag te houden en dus ligt achter in dit kanon een lichtere V6-motor.

Praga refereert ernaar als de PL38DETT. In feite is dit de VR38DETT uit de Nissan GT-R, maar dan door het Britse Litchfield getuned tot 710 pk en 725 Nm koppel. Er wordt zelfs gedacht om een versie te creëren met een pk-gewichtsverhouding van 1 op 1. Tja, er is altijd een baas boven baas.