Van “shaken not stirred” en whisky naar 0.5-bier: Aston Martin draait alcoholkraan dicht

Het Britse merk Aston Martin gaat van zo’n 44 naar 0,5 procent. En dan hebben we het niet over het aantal autoverkopen dit jaar, maar over alcohol. Eerder lanceerde het merk limited edition whisky’s, maar nu lijkt Aston Martin een bredere doelgroep te willen aanspreken.

Een Aston Martin besturen of een whisky proeven, beiden vergen de nodige concentratie. Het merk doet al langer samenwerkingen buiten de auto en de nieuwste is daar een voorbeeld van. Het is namelijk een product waar veel mensen naar snakken op een warme zomerdag: bier. Er wordt dus deze keer helemaal niets geshaked of stirred.

Zeldzame whisky

De ARC-54 klinkt wellicht als de naam van een automodel, maar niets is minder waar. Het gaat om een zeldzame whisky die Aston Martin samen met Bowmore eerder dit jaar heeft gepresenteerd. Deze 54 jaar oude whisky is de laatste release van hun ARC-series, verkrijgbaar in een glazen karaf die is geïnspireerd op een heuse hypercar van Aston Martin, de Valkyrie.

De whiskyliefhebber die flink in de buidel wil tasten (hij kost namelijk 90.500 euro) kan hem bemachtigen. Enfin, voor een merk dat zelf bekendstaat als exclusief past zo’n bijzondere whisky wel binnen het plaatje.

Toch kiest Aston Martin nu voor een andere koers. Het Britse merk gaat samenwerken met een alcoholvrij biermerk, genaamd BERO. Een whisky van zo’n 44 procent alcohol is uiteraard niet geschikt achter het stuur, maar de alcoholvrije biertjes wel. De bieren zijn bovendien een stuk toegankelijker, onder andere vanwege hun prijskaartje.

Tom Holland en Aston Martin

De samenwerking komt niet volledig uit de lucht vallen. De oprichter van BERO is Tom Holland, bekend van de populaire Spider-Man films, die zijn bewondering voor Aston Martin ook heeft uitgesproken. De auto’s van Aston Martin verschijnen zelf regelmatig op het filmdoek, zoals in de Bond-films of Top Gun: Maverick. Er is daarmee een duidelijke link tussen beide merken op het gebied van entertainment en in hun statements benoemen ze dat ze “waarden van vakmanschap en karakter delen”.

De samenwerking met BERO loopt drie jaar en zal tot uiting komen via evenementen, gezamenlijke content en nog te onthullen initiatieven. Daarmee sluit het aan bij Aston Martin’s bredere activiteiten buiten de autowereld, van filmproducties tot huidverzorging en zelfs een voertuig die je kunt besturen zonder rijbewijs. Hoe de samenwerking zich verder ontwikkelt, wordt de komende jaren zichtbaar.