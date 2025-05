Deel dit: Share App Mail Tweet

Van remstof krijgen we longkanker: Brembo heeft nu de oplossing

Wie dacht dat alleen uitlaatgassen van auto’s kunnen zorgen voor nare ziektes als longkanker of astma heeft het mis. Remstof is schadelijker dan je wellicht verwacht. Fabrikant Brembo komt daarom met een oplossing.

Dat remstof erg schadelijk is voor mens en milieu, weten we al langer. Onderzoekers van de Universiteit van Southampton schatten eerder in dat er per jaar vier miljoen mensen eerder dood gaan door de stoffen die vrijkomen. Ook het CBS toonde al aan dat remblokken verantwoordelijk zijn voor veel fijnstof.

Regels om longkanker en astma door remstof te beperken

In de Euro 7-norm die volgend jaar van kracht wordt, houdt de Europese Commissie ook rekening met remstof om gevolgen als astma en longkanker tegen te gaan. Brembo is daarom bezig met remschijven die minder fijnstof uitstoten, genaamd Greentell.

Zo werken de nieuwe Brembo’s

Opvallend is dat de innovatie met name bij de remschijf ligt. Er wordt gebruikgemaakt van Laser Metal Deposition. Bij dit proces worden metaalpoeders door een lazer verhit en op de schijf gespoten. Hierdoor krijgt de schijf een coating, waardoor hij daaronder amper slijt. Het gevolg: 90 procent minder remstof en een 20 tot 30 procent langere levensduur.

Omdat de schijf minder snel slijt, plaatst de Italiaanse fabrikant er een nieuwe slijtindicator op. Dat is bij de Greentell het logo op de schijf. Hoewel dit alles wellicht nog klinkt als toekomstmuziek, zegt Brembo dat het amper tijd kost om de coating aan de schijf toe te voegen.

Het zal naar verwachting niet lang duren voordat we de eerste Greentells op auto’s gaan zien. Vooralsnog lijkt het gebruik ervan een no-brainer om ziektes als longkanker en astma als gevolg van remstof verder tegen te gaan.