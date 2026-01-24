Deel dit: Share App Mail Tweet

Van de range van elektrische auto’s blijft in de winter niks over! Deze test bewijst het

Dat elektrische auto’s hun WLTP-actieradius niet halen, is logisch; auto’s met een brandstofmotor halen hun opgegeven verbruik immers ook niet. Maar in de winter is het verschil bij EV’s ronduit schokkend.

Deels kunnen autofabrikanten daar niks aan doen; dat batterijen niet van lage temperaturen houden, is een natuurkundige wetmatigheid. Maar ze kunnen het verschil tussen zomer en winter wel proberen te minimaliseren. En daarin is het ene merk beter dan het andere.

Duitse ADAC testte veertien elektrische auto’s

De ADAC testte veertien elektrische auto’s op hun actieradius, verbruik en laadsnelheid in de winter. En de Duitse ANWB kwam daarbij tot ontluisterende conclusies. De duidelijke winnaar van de test is de Audi A6 Avant e-Tron Performance, maar eigenlijk deed zelfs die het niet al te best.

Het model zou een range van maximaal 719 kilometer moeten hebben, maar kwam bij een gemiddelde buitentemperatuur van nul graden in het ADAC Electromobility Lab niet verder dan 441 kilometer. En dat is in vergelijking met de geteste elektrische auto’s nog een relatief goede score ook.

Audi A6 e-Tron winnaar, maar niet qua verbruik

Nou is de Audi A6 e-Tron qua actieradius weliswaar de winnaar, maar niet qua verbruik. De Tesla Model Y Long Range AWD doet het op dat vlak beter in de kou, met 22,2 kWh/100 km in plaats van 23,2 kWh/100 km. Daarmee komt hij 406 kilometer ver. Zijn WLTP-opgave is 600 kilometer.

Welke elektrische auto’s doen het verder nog prima? De Polestar 5 Long Range Single Motor (369 kilometer echt, 600 kilometer op papier), de Smart #5 (361 kilometer, 590 kilometer), de Volkswagen ID.7 Tourer Pro (360 kilometer, 593 kilometer) en de Volvo EX90 Twin Motor (360 kilometer, 611 kilometer).

Deze elektrische auto’s presteren het minst goed

Door naar de onderkant van de lijst dan en dus de minst goed presterende elektrische auto’s in de winter. Als laatste eindigt de BYD Sealion 7 Excellence AWD. Hij zou 502 kilometer moeten kunnen halen, maar komt bij nul graden tot slechts 293 kilometer.

Iets daarboven staan de Kia EV6 84 kWh RWD (311 kilometer echt, 560 kilometer WLTP), de Skoda Elroq 85 (315 kilometer, 554 kilometer) en de Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD (325 kilometer, 570 kilometer). Al kun je met al die elektrische auto’s dus nog prima vooruit in de winter, ook al verliezen ze flink.