Van de nieuwe Volvo XC70 krijgen we heimwee naar de oude

Vroeger was niet alles beter, maar op autogebied vaak wel fijner. Neem de vorige Volvo XC70, met zijn ruige offroadlooks en heerlijke vijf- en zescilinders. Daar steekt deze nieuwe, die alleen als plug-in hybride leverbaar wordt, toch wat bleekjes bij af.

Voorheen was de Volvo XC70 een opgehoogde variant van de V70, met allemaal ‘ruig plastic’ op de koets en voor- of vierwielaandrijving. De tweede generatie, die van 2007 tot en met 2016 werd geproduceerd, was leverbaar als diesel (vier- of vijfcilinder) en met turbobenzinemotoren (vier- of zescilinder). Ook was er een 3,2-liter atmosferische zes-in-lijn beschikbaar.

Volvo XC70 gelijk aan Lynk & Co 08

Aan de nieuwe XC70 gaan dat soort krachtbronnen voorbij. Hij is er alleen als plug-in hybride, want hij deelt zijn techniek met de Lynk & Co 08, die een 1,5-liter viercilinder met een elektromotor combineert voor een systeemvermogen van 345 pk.

Overigens weten we niet of dat de enige aandrijflijn van de Volvo zal zijn, want de Lynk & Co is er in China ook met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en bijna 600 pk. Opvallend aan de 08 is zijn behoorlijk grote batterij van bijna 40 kWh, waarop hij een elektrische range van 200 kilometer haalt.

Geen stationwagon, maar SUV

Op de eerste foto’s van de Volvo XC70 heb je het vast gezien: het model is niet meer een opgehoogde stationwagon, maar een echte SUV.

Met zijn lengte van 4,82 meter neemt hij een positie in tussen de XC60 en XC90.

Typisch Chinees dashboard

Het interieur van de XC70 is uitgesproken Chinees (Volvo is van Geely), met geen fysieke knoppen meer, maar wel met twee enorme schermen: 12,3-inch achter het stuur en 15,4-inch op de middenconsole. Er is een head-up display aanwezig, in tegenstelling tot in de EX30.

Bijgaande foto’s zijn overigens van de Chinese versie van de Volvo XC70. De Europese onthulling volgt later. Dan weten we ook wat de officiële specificaties van de aandrijflijn zijn en welke varianten hier op de markt zullen komen.