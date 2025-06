Deel dit: Share App Mail Tweet

Vakantie met elektrische auto? In deze landen moet je zoeken naar een laadpaal

Elektrisch rijden is in Nederland een makkie. Ons land is klein en staat inmiddels vol met openbare AC-palen en DC-snelladers. Als je in Europa op vakantie gaat, kan het laden van je elektrische auto echter een probleem zijn. In sommige landen moet je zoeken naar een laadpaal.

Wegenvignetten.nl zet op basis van European Alternative Fuels Observatory-data de Europese landen waar je het beste en slechtste kunt laden met een EV op een rijtje. In sommige landen moet je echt plannen voor je op pad gaat. Vergeet overigens niet rekening te houden met de zwarte zaterdagen.

Voor je op vakantie gaat met een elektrische auto

Wie met een elektrische auto op reis gaat, doet er verstandig aan om de route vooraf te plannen. Veel nieuwere elektrische auto’s kunnen erg goed de route zelf berekenen en de juiste laadstops aangeven, maar een extra controle kan geen kwaad. Let daarbij ook op het maximale laadvermogen van de laadpaal. Sta je namelijk bij een 150 kW-paal en kan jouw auto tot 200 kW laden, dan moet je onnodig langer wachten. Daarbij zijn er nog dingen die je kunt doen om het laden te versnellen.

Verder is het verstandig om ook te controleren of je op jouw bestemming kunt laden en een kabel mee te nemen waarmee je jouw EV middels het stopcontact op kunt laden. Dit duurt erg lang, maar kan bijvoorbeeld op de camping toch handig zijn.

Ga je op vakantie naar Frankrijk of Italië? Dan kun je soms gratis laden. Wil je ook op het snelladen besparen? Dan kan een abonnement bij een snellaadaanbieder aantrekkelijk zijn. Je krijgt tegen een vast maandbedrag een goede korting per kWh. Als je een lange reis maakt, verdien je dit veelal snel terug onderweg naar vakantie.

Snelladers in het buitenland

In sommige landen kun je – net als in Nederland – rijden tot je nog een paar procent in je accu hebt en vervolgens bij de eerste snellader stoppen. Luxemburg en Noorwegen zijn de absolute snellaadtoppers. Hier vind je per 300 kilometer meer dan 30 laadpalen. Ook Denemarken, Oostenrijk en Bulgarije scoren erg goed. Duitsland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Portugal zijn met meer dan 10 snelladers per 300 kilometer ook erg EV-vriendelijk.

Er zijn ook veel Europese landen waar vakantie met een elektrische auto minder fijn is. Van veel Balkan-landen is geen data. Van de landen waar wel data van is, valt Hongarije negatief op. Met slechts 1 snellader per 300 kilometer heeft het een dekking die vergelijkbaar is met Cyprus en Malta.

Openbare laadpalen

Kijken we naar AC-palen, dit zijn openbare laadpalen die veelal 11 kW leveren, dan valt Nederland op. In ons land vind je gemiddeld 12,6 AC-laders per 100 kilometer, veel meer dan in de rest van Europa. De trage AC-laadpalen gebruik je als het goed is niet om op bestemming te komen, maar zijn eenmaal op bestemming wel handig. Dit omdat ze een stuk goedkoper zijn dan snelladers.