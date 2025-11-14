Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine bijna 2,20 euro: ‘Boycot Russische olie en beperkte productie stuwen prijs’

De prijzen voor benzine en diesel zijn in meer dan een jaar tijd nog niet zo hoog geweest. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers blijft de adviesprijs voor brandstof onder druk staan vanwege structurele factoren en niet door één grote gebeurtenis

Dat de prijzen van brandstof zo hoog liggen, komt niet uit de lucht vallen. Al langere tijd spelen er structurele factoren op de oliemarkt die het prijsniveau omhoog duwen. De boycot van Russische olie werkt nog altijd door, terwijl producenten de productie bewust beperken. Hierdoor blijft de markt krap. Samen met een stabiele tot groeiende vraag zorgt dat ervoor dat benzine alsmaar duurder wordt. Verder komen er berichten uit de Verenigde Staten dat de Amerikanen meer ruwe oliereserves hebben dan gedacht. Dat klinkt als goed nieuws, maar bedrijven kunnen daardoor misschien ook hogere prijzen vragen, om te compenseren voor inkomsten die ze later misschien mislopen.

Benzine piekt op hoogste punt van 2025

De landelijke adviesprijs voor Euro95 (E10-benzine) heeft dus een nieuwe piek bereikt: 2,195 euro per liter. De laatste keer dat de prijs van brandstof zo hoog stond, was in juli 2024. Volgens Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers, bevestigt deze piek dat de prijs al langere tijd onder druk staat.

In het najaar van 2024 lag de prijs nog rond 1,98 euro per liter. Begin 2025 volgde een periode van schommelingen, maar vanaf juni is een duidelijke, aanhoudende stijging zichtbaar. De markt lijkt daarmee een patroon te volgen waarin tijdelijke dalingen steeds worden gevolgd door een hoger eindpunt.

Opvallend is dat deze nieuwe recordstand niet te koppelen is aan één grote gebeurtenis. De olieprijs is de afgelopen weken relatief stabiel gebleven en ook de euro–dollarverhouding laat nauwelijks beweging zien.

Foolen benadrukt dat de stijging vooral het gevolg is van de bredere lijn: structurele druk op de markt, beperkte productie en aanhoudende vraag naar brandstof. Het prijsniveau van benzine blijft daardoor hoog, en dat wordt nu opnieuw zichtbaar aan de pomp.

Ook diesel een dure brandstof

Eerder deze week bereikte ook diesel een nieuw record. Volgens Foolen zijn het dezelfde structurele factoren die in alle brandstofprijzen doorwerken. De hele markt beweegt mee, waardoor zowel benzine- als dieselrijders te maken hebben met hogere kosten.

Hoewel het hier om adviesprijzen voor benzine en diesel gaat, rekenen veel tankstations lagere tarieven door pompkortingen. Toch wordt alle brandstof duurder en daarom is het verstandig om goed na te denken waar en hoe je tankt. Met deze tips kun jij extra besparen.