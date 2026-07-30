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Diesel-occasions goedkoop: dit is hoeveel kilometer je moet rijden om voordeliger uit te zijn dan op benzine

In vergelijking met gebruikte benzineauto’s zijn tweedehands diesels niet duur. En dat heeft natuurlijk een aantal redenen, waarvan de torenhoge dieselprijs er in ieder geval één is.

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Vroeger was het lekker simpel: diesel was goedkoper dan benzine en een dieselauto was zuiniger dan een benzineauto. Dus dat je als dieselrijder meer motorrijtuigenbelasting betaalde, maakte niet zoveel uit. Het omslagpunt waarop diesel voordeliger werd dan benzine lag relatief gunstig.

Diesel is nu duurder dan benzine

Inmiddels is dat niet meer zo. De prijs van een liter diesel is de laatste jaren steeds dichter bij die van een liter benzine komen te liggen. En sinds de start van de Amerikaanse aanvallen op Iran is diesel vaak zelfs duurder.

Op het moment van schrijven is de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95-benzine 2,626 euro en kost een liter diesel maar liefst 2,648 euro. De grote vraag is dan: loont het überhaupt nog om in een diesel te gaan rijden?

Waar ligt het omslagpunt?

Het korte antwoord is: nee. Het maakt niet uit hoe goedkoop je een tweedehands diesel op de kop weet te tikken, de kosten daarna maken het gebruik ervan volstrekt onrendabel. Of de dieselprijs moet ineens weer enorm zakken. Wat we niet één-twee-drie zien gebeuren.

Want stel dat je kiest voor een Volkswagen Golf 2.0 TDI met 150 pk uit 2020. Die heeft een WLTP-verbruik van 1 op 21,7 en weegt 1.359 kilo. De enigszins vergelijkbare 1.5 TSI met 150 pk zou genoegen moeten nemen met 1 op 16,6 en legt 1.266 kilo in de schaal.

Voor die laatste betaal je 175 euro aan MRB in het kwartaal (als je in de provincie Utrecht woont). Voor de diesel wil de fiscus maar liefst 422 euro per drie maanden hebben. En in de verzekering is de 2.0 TDI ook duurder: in ons voorbeeld 60 euro per maand tegenover 38 euro per maand.

De afschrijving negeren we even, omdat die bij dergelijke gebruikte auto’s een minder grote rol speelt. Al is die bij een diesel-Golf vast hoger, aangezien je die in de nabije toekomst waarschijnlijk nóg moeilijker kwijtraakt dan nu al het geval is.

Hoe dan ook, we halen alle getallen door onze rekenmachine en komen op een omslagpunt van 34.600 kilometer per jaar. Met andere woorden: de hierboven beschreven tweedehands Golf 2.0 TDI is pas de moeite waard als je meer dan 34.600 kilometer per jaar rijdt. Daaronder is de 1.5 TSI voordeliger.

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Geschreven door Remco Slump Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.